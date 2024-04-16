محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة "سُقيا الإمارات"

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة "سُقيا الإمارات" برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ونصّ المرسوم على أن يضم المجلس في عضويته ممثلاً عن كل من: وزارة الخارجيّة، وهيئة الهلال الأحمر، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وثلاثة ممثلين عن هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة.



وتتم تسمية ممثلي الجهات الأعضاء في مجلس أمناء المؤسسة من قِبَل مسؤوليها، على أن يكونوا من شاغلي الوظائف العُليا التي لا تقل عن درجة مدير تنفيذي أو ما في حكمها.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

يُذكر أن مؤسسة سُقيا الإمارات، تعمل تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتأسست في سنة 2015 كمؤسسة غير ربحية وتعمل بصورة رئيسية في مجال الأبحاث المتعلقة بتنمية الحلول اللازمة لمواجهة مشاكل شُح المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب لمساعدة المجتمعات التي تعاني من نقص وتلوث مياه الشرب، حيث تمكنت المؤسسة حتى اليوم من التأثير إيجاباً على حياة الملايين في مناطق مختلفة حول العالم.

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