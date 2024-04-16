نتيجة لتعمق المنخفض الجوي.. أمطار الخير تعم أرجاء الإمارات

المصدر: البيان

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عمت أمطار الخير أرجاء الإمارات نتيجة لتعمق المنخفض الجوي الذي يؤثر على الدولة في هذه الأثناء.

ورصد المركز الوطني للأرصاد كميات الأمطار المشاهدة والتي توزعت بين أمطار غزيرة مع برق ورعد وبرد، وأمطار غزيرة مع برق ورعد، و«أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد، و«أمطار غزيرة»، و«أمطار متوسطة إلى غزيرة» و«أمطار متوسطة»، و«خفيفة إلى متوسطة» و«خفيفة».

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم 11.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأكد المركز الوطني للأرصاد اضطراب حالة الجو اليوم وغداً على مناطق مختلفة من إمارات الدولة، حيث تتكون سحب ركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً.

وأشار إلى أن الحالة الجوية الحالية بدأت من مساء أمس من المناطق الغربية، متقدمة باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وبين المركز أنه اعتباراً من مساء اليوم وحتى صباح الغد، تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، مشيراً إلى استمرار تكوّن السحب من بعد ظهر غد في المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، كما تقل السحب تدريجياً ليلاً.

تحذير

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة في الدولة إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

العمل والدراسة عن بعد

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بأن يكون العمل عن بُعد يوم غد الثلاثاء الموافق 16 أبريل، لموظفي حكومة دبي والمدارس الخاصة في دبي، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

ويشمل القرار موظفي جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل. وأكدت الجهات المعنية في دبي الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة والتقلبات المصاحبة لها، كما أكدت اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لمتابعة وتقييم ظروف الأحوال الجوية، لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

الى ذلك، قررت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في المدارس الخاصة اليوم في كل منها، نظراً لتأثير الحالة الجوية التي تشهدها الدولة.

كما أعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة وعجمان استمرار الدراسة عن بعد غداً، فيما قررت الشارقة إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي.

وأعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن تحويل العمل عن بُعد اليوم لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

نظام الجامعات

وأعلنت كليات التقنية العليا وجامعة زايد والجامعات الخاصة في دبي تحويل الدراسة «عن بعد» اليوم، وأخطرت الجامعات طلبتها بذلك، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات للتأكد من تفعيل منصاتها الإلكترونية لضمان سير العملية الأكاديمية على الوجه الأكمل.

جاهزية

أكدت قيادات شرطية جاهزيتها واستعداداتها لمواجهة الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وتخصيص فرق مرورية ودوريات لتوفير اقصى مستويات السلامة على مختلف الطرق وتسهيل حركة المركبات عليها والاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي إلى تجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، مشددة على ضرورة اتباع إرشادات السلامة المرورية، وأخذ الحيطة والحذر وخفض السرعات على الطرق، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ، في وقت دعت فيه إلى الامتثال التام للقوانين واللوائح المرورية، والتقيد بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من أجهزة الشرطة والجهات المختصة في الدولة والتحلي بالمسؤولية المجتمعية، تجنباً لحدوث أي مخاطر محتملة، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ورفعت شرطة الإمارة مستوى استعداداتها لمواجهة حالات الطوارئ بسبب هطول الأمطار، من خلال مضاعفة عدد الفرق المرورية والدوريات في جميع الشوارع والتقاطعات الرئيسة في الإمارة، حيث تعمل معظم الدوريات على تنظيم حركة السير وفض الازدحام المروري وحالات التدخل السريع، كما يعمل مركز القيادة والسيطرة، على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال المكالمات والعمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة، سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات المختلفة، وذلك لأن سلامة الفرد وأمنه أولوية قصوى لموظفي شرطة دبي.

تدابير احترازية

وأعلن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الإمارة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من قبل الجهات المعنية في الإمارة للتعامل الأمثل مع الحالة الجوية المتوقعة على الدولة بشكل عام وعلى رأس الخيمة بشكل خاص.

ووجه النعيمي، خلال ترؤسه اجتماع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة بحضور ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة للتباحث حول استعدادات وجاهزية الفرق للحالة الجوية المرتقبة على الدولة بشكل عام وعلى رأس الخيمة على وجه الخصوص كافة الفرق المعنية لرفع نسبة الاستعداد والجاهزية بنسبة 100 % كما هو الحال بشرطة رأس الخيمة لحين انتهاء الحالة الجوية المتوقعة بما يحافظ على سلامة وممتلكات المواطنين والمقيمين ويحد من الأضرار التي قد تنجم عن هذه الحالة.

وأضاف النعيمي: كما قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة تحويل الدراسة للطلبة عن بعد لمدة يومين الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل الجاري تحسباً للحالة الجوية وحفاظاً على سلامة العملية التعليمية، مثمناً الجهود التي يقوم بها فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في رأس الخيمة في خدمة الجمهور والتنسيق القائم بين الجهات المختصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المحتملة وتحديد درجات التصعيد والإنذار للتعامل معها.

وتخلل الاجتماع استعراض المهام والمسؤوليات المنوطة بكل جهة من الجهات المدرجة ضمن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي وتعزيز أطر وسبل التنسيق والتعاون فيما بينها بما يضمن تقديمها الدور المطلوب منها وفق أعلى المعايير وبما يضمن استمراريتها ووضع السيناريوهات المتوقعة والبقاء على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد للتعامل مع تبعات وآثار الحالة الجوية التي تمر بها الدولة، مؤكداً استمرارية أعمال الرصد والمتابعة للحالة الجوية من قبل الجهات المختصة للوقوف أولاً بأول على أية مستجدات تتطلب إجراءات وخطوات محددة تسهم في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع ومؤسساته ومكتسباته الوطنية.

وأكد النعيمي، استعداد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الكامل لتوفير كافة أشكال الدعم اللازم طيلة فترة الحالة الجوية المرتقبة وتذليل أية عقبات في سبيل إنجاح جهود الفريق والحفاظ على سلامة وأرواح الجمهور وممتلكاتهم الخاصة والعامة التي تقع على رأس قائمة أولوياتها، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع التوجيهات والتنبيهات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة والتقيد بالتدابير الاحترازية اللازمة وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

قيادة آمنة

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه. وناشدت مرتادي البحر والشواطئ خلال هذه الفترة بضرورة التأكد من حالة الطقس قبل التحرك إلى الشواطئ، ودعت جميع المنشآت وشركات الأعمال الإنشائية إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

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