مجلس الوزراء يوجه بالعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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وجه مجلس الوزراء، أمس، بأن يكون العمل اليوم، عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

جاهزية

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن عن تأثر الدولة بمنخفض يؤثر على الحالة الجوية في الدولة، مصحوب بأمطار مختلفة الغزارة في مختلف المناطق.

وأكدت بلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، جاهزيتها واستعدادها الكامل للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس المتوقعة، بإشراف ومتابعة كوادرها من رؤساء لجان ومشرفين ومهندسين وفنيين وعاملين، كما وفرت المعدات اللازمة، ورفعت حالة الطوارئ، تبعاً لتطورات الحالة الجوية، للتعامل الفوري معها باحترافية عالية، وفقاً للخطط المعدة مسبقاً من قبل اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، واللجان والفرق التابعة لها.

نصائح وإرشادات

وأعلنت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة لمواجهة الأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة في الدولة، وقدمت نصائح وإرشادات عند هطول الأمطار وهبوب الرياح، وذلك في ظل الحالة الجوية التي تسود الدولة في هذه الأيام.

وتتمثل هذه النصائح والإرشادات في التأكد من كل من تأمين وعزل التوصيلات الكهربائية داخل المنزل أو المبنى، وتنظيف المصارف الداخلية للأمطار في المنزل أو المبنى، واستخدم المصارف المخصصة لمياه الأمطار لتصريف التجمعات المطرية، وتجنب فتح واستخدام مناهل تصريف مياه الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، ثم تثبيت الأثاث الخارجي في المنازل أو المباني بإحكام، وإزالة الأدوات والمعدات والمواد المتطايرة من شرفات المنازل أو المباني.

كما أكدت البلدية على ضرورة تجنب المشي بجانب الأشجار واللوحات غير الثابتة والأسوار المؤقتة والمواقع الإنشائية، وإبلاغ مركز اتصال بلدية دبي عند وجود أي تجمع للمياه أو تساقط للأشجار، من خلال الاتصال على الرقم: 800900، أو عبر تطبيق الواتساب.

وأوضحت بلدية الشارقة أنها وفرت صهاريج ومضخات متنقلة، ومعدات وآليات ثقيلة وخفيفة، ورفعت من درجة استعداد مركز الاتصال للتعامل مع الحالات الطارئة.

ودعت بلدية المدينة شركات الاستشارات الهندسية والمقاولين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في المواقع قيد الإنشاء، وتثبيت الرافعات البرجية، والتأكد من سلامة المواقع، وتوفر عناصر الأمان، نظراً لهبوب رياح شديدة السرعة، كما هو متوقع.

خطة استباقية

وأكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، جاهزيتها التامة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتأثر بها الدولة، موضحة أن فرق العمل والطوارئ والفرق الميدانية، أعدت خطة استباقية للتعامل الفوري مع الحالات المتوقعة في حالة حدوث التقلبات الجوية، حيث يجري الآن المتابعة الآنية لحالة الطقس من المصادر الرسمية، لرفع درجة الاستعداد القصوى.

28 محطة

وبينت البلدية أنها وزعت 65 مضخة، وشكلت 16 فريق عمل، ستتوزع على كافة مناطق الإمارة، فضلاً على وجود 28 محطة ضخ تعمل على مدار الساعة، للحفاظ على انسيابية الطرق، وتأمين وصول السكان لوجهاتهم المطلوبة خلال وقت قياسي.

ودعت الدائرة سكان الإمارة وزوارها للتواصل معها عبر الرقم الساخن 80070، للإبلاغ عن الحالات الطارئة، مبينةً أن فرق العمل الميدانية جاهزة للتعامل الفوري، والنزول الآني لموقع البلاغ، مبينةً تبنيها لنظام ذكي في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى.

كما وجهت الدائرة جميع المكاتب الاستشارية العاملة في الإمارة، للعمل بالتعميم الصادر عنها بشأن سوء الأحوال الجوية في الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.

طوارئ

في غضون ذلك، رفعت بلدية أم القيوين جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة على الدولة، ضمن خطة الطوارئ التي تقوم بها البلدية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد أحمد طيب محمد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة، أن الدائرة وضعت خطة طوارئ للتعامل مع الحالة الجوية، ورفعت من درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي، موضحاً أن العمل جارٍ على مدار الساعة للتعامل مع آثار المنخفض الجوي وتقلبات الطقس، كما تؤدي البلدية دوراً محورياً مع الجهات المعنية في الإمارة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأهاب مدير قطاع الخدمات والنقليات العامة بالجمهور التواصل على الرقم المجاني 800898 خلال الحالة الجوية للإبلاغ عن أي تجمعات للأمطار، كما نبهت الجمهور إلى عدم الاقتراب من مواقع تجمعات المياه، وذلك للمحافظة على سلامتهم والتعاون مع فرق العمل الميدانية، مع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بالدولة.

رأس الخيمة

وفي رأس الخيمة، كشفت دائرة الخدمات العامة، عن جاهزيتها واستعدادها الكامل للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، مؤكدة أنها وفرت 166 معدة وآلية متنوعة بين الصهاريج والمضخات المتنقلة والمعدات والآليات الثقيلة والخفيفة، بإشراف ومتابعة فرق الدائرة، كما شملت الاستعدادات إغلاق جميع الحدائق في الإمارة حتى انتهاء الحالة الجوية، وذلك لضمان سلامة المدينة وسكانها واستمرارية خدمات الأصول.

وأكدت الدائرة رفع فريق طوارئ الأمطار والأزمات من درجة استعداده، بالإضافة لمركز غرفة الاتصال الطارئ للاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات المتوقعة، بحسب ما أفادت الجهات المعنية في الدولة، وتضمنت استعدادات الدائرة الرد علي جميع البلاغات الواردة خلال فترة الحالة الجوية، إلى جانب توفير 800 عامل يتم توزيعهم على مختلف المواقع الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى مضخات وصهاريج لسحب تجمعات مياه الأمطار، موزعة على مجموعة من المواقع الحرجة، والشوارع والأنفاق الرئيسة في الإمارة.

وأهابت الدائرة بالجمهور التواصل مع مكتب الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 8008118، في ظل تقلبات الطقس المتوقعة، والإبلاغ عن أي تجمعات للأمطار، أو سقوط الأشجار، أو تضرر أعمدة الإنارة، وانهيارات طرق، كما نبهت الجمهور إلى عدم دخول الأودية والشعاب خلال الحالة الجوية، ومواقع تجمعات المياه، وذلك للمحافظة على سلامتهم، والتعاون مع فرق العمل الميدانية، مع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بالدولة.

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