المركز الوطني: الحالة الجوية تستمر اليوم وغداً

المصدر: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان - محمد محسن، مرفت عبد الحميد

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أكد المركز الوطني للأرصاد اضطراب حالة الجو اليوم وغداً على مناطق مختلفة من إمارات الدولة، حيث تتكون سحب ركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً.

وأشار إلى أن الحالة الجوية الحالية بدأت من مساء أمس من المناطق الغربية، متقدمة باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وبين المركز أنه اعتباراً من مساء اليوم وحتى صباح الغد، تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، مشيراً إلى استمرار تكوّن السحب من بعد ظهر غد في المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، كما تقل السحب تدريجياً ليلاً.

تحذير

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة في الدولة إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

دراسة عن بعد

الى ذلك، قررت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في المدارس الخاصة اليوم في كل منها، نظراً لتأثير الحالة الجوية التي تشهدها الدولة.

كما أعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة وعجمان استمرار الدراسة عن بعد غداً، فيما قررت الشارقة إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي.

وأعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن تحويل العمل عن بُعد اليوم لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

نظام الجامعات

وأعلنت كليات التقنية العليا وجامعة زايد والجامعات الخاصة في دبي تحويل الدراسة «عن بعد» اليوم، وأخطرت الجامعات طلبتها بذلك، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات للتأكد من تفعيل منصاتها الإلكترونية لضمان سير العملية الأكاديمية على الوجه الأكمل.

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