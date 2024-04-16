«استشاري الشارقة» يناقش قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية 18 الجاري

المصدر: الشارقة - وام

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يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في 18 من أبريل الجاري جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

يحضر وقائع الجلسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة، وخالد فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين في البلدية ومساعديهم.

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