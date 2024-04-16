«ذا كلايمت ترايب» وجائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلنان الفائزين في مسابقة COP28

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «ذا كلايمت ترايب»، وجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين في مسابقة COP28 للتصوير الفوتوغرافي.

وتمثل هذه المسابقة المبادرة الأولى من نوعها في إطار الشراكة بين الطرفين الموقعة في مؤتمر COP28 للمناخ، والتي تسعى إلى تعظيم تأثير التصوير الفوتوغرافي في إيجاد مجتمع نشط يركز على العمل والاستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتتميز جميع الأعمال المشاركة في هذه المسابقة كونها أعمالاً أصلية، تشكل مجموعة متجانسة من الصور التي تركز على المناخ والاستدامة.

وتضمنت المسابقة فئتين هما «الكوكب» و«الحلول»، تدعوان المصورين إلى تفسير هذين الموضوعين بشكل إبداعي. وقد قُيِّمت الأعمال المشاركة بناء على الإبداع والتأثير والقدرة على نقل رسالة قوية حول تغير المناخ والحلول المستدامة.

وفاز بالمركز الأول في فئة «الكوكب»، المصور الإيراني عارف تهماسيبي، عن صورته الجوية التي أطلق عليها اسم «فوق الأرض القاحلة»، التي يعرب فيها عن أسفه للآثار الدائمة التي يخلفها البشر على كوكبنا مع صورته التي تبرز تأثير الأنهار الجافة.

وفاز المصور الإيطالي فيتو فينوتشيارو بالمركز الأول في فئة «الحلول» عن مجموعته المكونة من 5 صور التي تسلط الضوء على أهمية النحل في أنظمتنا الغذائية وعلى أساليب تربية النحل التقليدية والمستدامة.

واتسمت أعمال المصور الإيطالي بطابعها المتفائل، الذي يشجع الآخرين على حماية هذه الحشرة ذات الأهمية البالغة من خلال التوعية والعمل.

تنوع كبير

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة ذا كلايمت ترايب: «لقد سعدت برؤية التنوع الكبير في الصور التي تروي قصصاً عالمية عن الاستدامة والعمل المناخي، ونتطلع إلى تضخيم عمل هؤلاء الفنانين ورواية قصصهم المرئية عن ذا كلايمت ترايب».

وأضافت: «كل صورة لديها القدرة على أن تكون محفزاً للتغيير، وإلهام الأفراد والمجتمعات لاتخاذ خطوات مجدية نحو مستقبل مستدام».

وتابعت: «لقد ألهمتني أيضاً رؤية عدد الصور التي ظهرت فيها بيئة دولة الإمارات والحلول المستدامة، وذكّرني المصورون والمقيمون من العديد من الجنسيات بجمال بلدي، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المتضافرة التي تبذلها قيادتنا ودولتنا معاً لجعل الإمارات بلداً مستداماً». وأضافت: «أشكر جميع المصورين وافتخر بالشراكة مع جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي».

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي: «يمثل هذا التعاون بين «ذا كلايمت ترايب» وجائزة حمدان الدولية للتصوير، خطوة مهمة إلى الأمام في تقاطع الفن والعمل البيئي، وعبر تسخير قوة التصوير الفوتوغرافي في سرد القصص المرئية، تهدف هذه الشراكة إلى تشجيع رابطة أعمق بين المجتمعات في جميع أنحاء العالم والحاجة الملحة للعمل المناخي».

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