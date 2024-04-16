مؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة في دبي 19 الجاري

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دبي المؤتمر السنوي الـ 19 لأكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري بفندق «انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي» ودورة «TSESI» الـ 21 للجيوب الأنفية التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري في مستشفى الأعصاب والعمود الفقري في مجمع دبي للعلوم.

يشارك في الحدثين أكثر من 1000 طبيب ومتخصص من 31 دولة، بهدف تعزيز مهاراتهم السريرية وعرض أعمالهم البحثية وتعزيز جودة رعاية المرضى.

وقال الدكتور معاذ الطرابيشي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن جراحة الأذن والأنف والحنجرة كتخصص تطورت بشكل هائل في السنوات القليلة الماضية، وتميزت بتنوع الحالات الدقيقة والمعقدة التي تخدم جميع فئات المرضى من جميع الأعمار.

تقنيات

وأوضح أن المؤتمر سيناقش مجموعة متنوعة من المواضيع تتراوح من أحدث التقنيات التشخيصية إلى التطورات الجراحية الرائدة وأساليب العلاج الناشئة، حيث سيتم إلقاء محاضرات متنوعة حول جراحة الأطفال للأذن والأنف والحنجرة وجراحة تجميل الأنف وجراحة الرأس والرقبة وجراحة الأذن والتثبيت الدهليزي وعلم الأنف والجيوب الأنفية والسمعيات وورشة عمل حول اضطراب التوازن.

وأشار الدكتور الطرابيشي، إلى أن البرنامج العلمي يتكون من محاضرات لنخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين في جميع التخصصات الفرعية مثل جراحة الأنف والقاعدة الجمجمية بالمنظار وجراحة الأذن والزرع السمعي وطب الأنف والحنجرة الخاص بالأطفال وجراحة التجميل الوجهي وجراحة النوم وجراحة الرأس والرقبة والطب السمعي الدهليزي وكل ما يتعلق بطب الأنف والأذن والحنجرة.

بدوره، قال الدكتور إسلام حرز الله أستاذ جراحة الأنف رئيس المؤتمر الـ 19 لأكاديمية طب الأذن والأنف والحنجرة في الشرق الأوسط، إن اللجنة العلمية والتي تضم 11 طبيباً حرصت هذا العام على اختيار أطباء يحاضرون في مجالاتهم التخصصية، حيث وصل عدد المتحدثين إلى 141 محاضراً إقليمياً ودولياً من 31 دولة حول العام.

وأضاف أن فعاليات دورة «TSESI» الـ 21 تضم 49 جلسة علمية و235 محاضرة علمية و217 بحثاً علمياً، إلى جانب ورش عمل متخصصة وندوتين للقطاع الصناعي و30 مسابقة «هاينز شتامبرغر» للبحوث والمخصصة للأطباء المقيمين من جميع أنحاء العالم والتي يشارك فيها أيضاً أكثر من 22 شركة من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية كرعاة للمؤتمر.

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