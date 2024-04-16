رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون سلطان عمان في ضحايا السيول والأمطار

المصدر: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - البيان ووام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين، داعياً الله تعالى أن يحفظ السلطنة وشعبها من كل مكروه.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حساب سموه في منصة «X»: «خالص تعازينا لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.. ولأهل عمان.. ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة.. قلوبنا معكم.. ومصابكم مصابنا... وأبناؤكم أبناؤنا... رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه وألهم أهلهم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، أعربوا خلالها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين، داعين الله تعالى أن يحفظ السلطنة وشعبها من كل مكروه.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

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