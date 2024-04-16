50 خبيراً في الأورام وأمراض الجهاز الهضمي يستضيفهم «كليفلاند أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- البيان

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يستعد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لاستضافة اثنتين من القمم الطبية العالمية المهمة حول رعاية الأورام المعقدة وتطوراتها خلال شهر أبريل.

وستجمع كلٌّ من قمة كليفلاند كلينك العالمية للابتكار في رعاية مرضى الأورام، وقمة الآفاق الجديدة في الأورام الكبدية الصفراوية المتقدمة وعلاج الأورام عبر زرع الأعضاء، أكثر من 50 خبيراً في الأورام وأمراض الجهاز الهضمي من شبكة كليفلاند كلينك العالمية، بما يؤكد الدور الحيوي العالمي الذي يلعبه المستشفى في التثقيف والابتكار الطبي.

وستنعقد الفعالية الأولى، قمة كليفلاند كلينك العالمية للابتكار في رعاية مرضى الأورام، بين 19 و21 الحالي، بقيادة الدكتور فائق الجمالي، استشاري جراحة عامة بمعهد أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى.

وستغطي القمة مجموعة متنوعة من المواضيع، بما يشمل فحوصات السرطان والوقاية منه، وستتناول أحدث المستجدات في علاج الأورام الجراحي والإشعاعي. وستجمع هذه الفعالية نخبة من خبراء الأورام العالميين لمعالجة التحديات التي يفرضها تزايد أعداد حالات تشخيص السرطان بين الشباب.

كما ستسلط جلسة خاصة حول علم الأورام العالمي الضوء على التحديات الفريدة والفرص السانحة لتحسين رعاية مرضى السرطان بمنطقة الشرق الأوسط. وإضافة لذلك، ستنظم القمة حفلها الأول لتوزيع الجوائز لتكريم الرواد والمؤثرين العالميين الذين وضعوا بصمة جلية وأبدوا تفانياً لافتاً في تعزيز الوعي وتطوير رعاية مرضى السرطان.

وسينعقد الحدث الثاني، قمة الآفاق الجديدة في الأورام الكبدية الصفراوية المتقدمة وعلاج الأورام عبر زرع الأعضاء، والمعتمدة من مجلس الاعتماد للتعليم الطبي المستمر عبر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، على مدار يومي 27 و28 أبريل في المستشفى بقيادة الدكتور كريستيانو كوينتيني رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمي، بهدف استقطاب نخبة من الخبراء في زراعة الأعضاء وأمراض الكبد والقنوات الصفراوية والأورام لمناقشة الإجراءات العلاجية والابتكارات السباقة في هذا المجال.

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