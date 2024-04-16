حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد مطار دبي الدولي الثاني عالمياً في عدد المسافرين

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وللمرة الأولى في تاريخه، أصبح مطار دبي الدولي الثاني عالمياً في إجمالي عدد المسافرين وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مجلس المطارات العالمي في 2023، متقدماً من المركز الـ 5 عالمياً في 2022.

وقال سموه في تدوينة على حسابه بموقع «X»: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وللمرة الأولى في تاريخه أصبح مطار دبي الدولي الثاني عالمياً في إجمالي عدد المسافرين وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مجلس المطارات العالمي في 2023 متقدماً من المركز الـ 5 عالمياً في 2022 .. إنجاز جديد يضاف لسجل المطار الذي يتربع على قائمة أكثر المطارات ازدحاماً في حركة السفر الدولية .. اليوم نبدأ فصلاً جديداً في مسيرة ريادة دبي عنوانها دبي مطار العالم ووجهته».

قفزة

وقفز مطار دبي الدولي من المركز الخامس عالمياً إلى المركز الثاني في إجمالي عدد المسافرين الدوليين والمحليين، في حين واصل المطار الاحتفاظ بالصدارة العالمية للعام العاشر على التوالي في عدد المسافرين الدوليين للعام 2023، وفق أحدث تصنيف لمجلس المطارات العالمي.

وبحسب التصنيف، تضمنت قائمة أكبر 5 مطارات بعدد المسافرين الدوليين والمحليين كلاً من: مطار أتلانتا الذي حل في المركز الأول بـ 104.6 ملايين مسافر، ومطار دبي في المركز الثاني بعد أن قفز 3 مراكز مقارنة بـ2022 بإجمالي 86.99 مليون مسافر بنمو 31.7 %، ثم مطار دالاس فورت نورث في المركز الثالث بـ 81.75 مليون مسافر، ومطار لندن هيثرو في المركز الرابع مسجلاً 79.18 مليون مسافر، ومطار طوكيو خامساً بـ 78.7 مليون مسافر بنمو 55.1 %.

وقال لويس فيليبي دي أوليفيرا، المدير العام العالمي لمجلس المطارات العالمي: «على الرغم من سيطرة المطارات الأمريكية على قائمة أكثر المطارات ازدحاماً، فإن هناك تحولات ملحوظة، حيث قفز مطار دبي الدولي إلى المرتبة الثانية للمرة الأولى، في حين شهد مطار طوكيو هانيدا الدولي صعوداً ملحوظاً من المركز السادس عشر في عام 2022 إلى المركز الخامس في عام 2023».

مسيرة إنجازات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث: «يسعدنا الإعلان عن احتفاظ مطار دبي الدولي (DXB) بمكانته كأهم مطار دولي في العالم للعام العاشر على التوالي، هذا الإنجاز يجسد مسيرة حافلة بالإنجازات على مدار عقد من الزمن، بدءاً من استقبالنا للمسافر رقم مليار، وصولاً إلى افتتاح صالات ومرافق حديثة، وتوسيع شبكة وجهاتنا العالمية بالتعاون مع شركات طيران رائدة، بينما نسعى جاهدين لتقديم تجربة استثنائية لجميع ضيوفنا المسافرين».

وأضاف: «التزامنا الراسخ بالتميز التشغيلي مكننا من ترسيخ معايير جديدة في قطاع الطيران، ليحافظ مطار دبي الدولي على مكانته الرائدة في قطاع الطيران العالمي، ولا شك أن هذا الإنجاز يجسد روح دبي، حيث يعود الفضل فيه للجهود المشتركة لجميع شركاء الخدمة داخل مجتمع المطار، إلى جانب قطاعات الطيران والسفر والسياحة على نطاق أوسع، لقد عملنا معاً كفريق واحد لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسية، نقدم من خلالها تجارب سفر لا مثيل لها تضاهي تطلعات المسافرين حول العالم».

وقال: «نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وعزيمة، ونؤكد التزامنا بالحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي الريادية خلال العقد القادم وما بعده، ومن خلال التعاون المستمر والابتكار الدؤوب، نسعى جاهدين لتشكيل مستقبل قطاع الطيران العالمي، ونؤكد أن مطار دبي الدولي سيظل رمزاً للتميز في جميع جوانب رحلة المسافر، مقدماً تجربة سلسة لا مثيل لها تلبي تطلعات الجميع».

نجاح

ونجحت دبي في تجسيد مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن مطار العالم ووجهته وقلبه» واقعاً عملياً من خلال تحويل بوصلة السفر العالمية إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي الذي نجح في تصدر مؤشرات الطيران العالمية.

وسجل مطار دبي الدولي خلال 2023 أداءً استثنائياً حافلاً بالإنجازات، باستقبال 87 مليون مسافر، متجاوزاً التوقعات السنوية، ومستويات حركة المسافرين لما قبل الجائحة العالمية، إذ يمثل هذا الأداء المتميز إنجازاً تاريخياً يُسجل أسرع تعافي لمطار رئيسي على مستوى العالم، ويأتي تأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع السفر والسياحة ويرسّخ مكانة المطار كمحور رئيس لحركة المسافرين الدولية.

وواصل مطار دبي الدولي، التحليق لآفاق جديدة من الريادة العالمية والخدمات النوعية، ليرتقي لقمة المطارات في حركة السفر الدولية. وخلال العام الماضي، شهد مطار دبي الدولي، ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86.99 مليون مسافر، بزيادة سنوية 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 وهي 86.4 مليون مسافر. وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني، والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.

ويتصل مطار دبي الدولي بـ 262 وجهة عبر أكثر من 102 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول حول العالم. وانعكست الزيادة في أعداد الضيوف خلال العام على حركة الطيران في المطار، حيث وصل إجمالي عدد الرحلات خلال العام الماضي إلى 416.405 رحلة، بزيادة سنوية 21.3%، وهو أكثر عدد رحلات في عام واحد بمطار دبي الدولي خلال تاريخه.

ويرجح وفق التوقعات المبكرة أن يستقبل مطار دبي الدولي نحو 88.8 مليون مسافر في نهاية 2024، ما يضعه على مسافة قريبة من أعلى مستوى لحركة المسافرين والتي سجلت عام 2018 ووصلت إلى 89.1 مليون مسافر.

وقام مطار دبي الدولي خلال العام الماضي، بمناولة بضائع بلغ مجموعها 1.805.898 طناً في 2023 بنسبة تراجع طفيفة وصلت إلى 4.5% مقارنة بالعام الذي سبقه. وسجلت أحجام الشحن نمواً 20.4% على أساس سنوي في الربع الأخير لتصل إلى 506.018 طناً.

وسجل مطار دبي الدولي 4.5 درجات في برنامج جودة خدمة المطارات المعترف به عالمياً من قبل مجلس المطارات العالمي، وهي أعلى نتيجة يتم تحقيقها بين المطارات حتى الآن. ويؤكد هذا الإنجاز على التزام المطار الراسخ بتقديم تجربة استثنائية للمسافرين وتحقيق أعلى درجات رضا المسافرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وكامتداد للنجاحات التي حققها خلال العام الماضي، تربع مطار دبي الدولي، على قائمة أكبر المطارات العالمية في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية المجدولة خلال يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه متجاوزاً مطار أتلانتا هارتسفيلد - جاكسون الدولي، وفق بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على رحلات الطيران عبر مطار دبي الدولي خلال يناير أكثر من 5.033 ملايين مقعد مجدول، ليأتي في المركز الأول عالمياً مرتفعاً 3 مراكز في قائمة أكبر المطارات مقارنة مع مستويات 2019.

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