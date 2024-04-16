سعيد الطاير يكرّم أحمد بن شعفار تقديراً لإنجازاته في «إمباور»

المصدر: دبي - البيان

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كرّم معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، تقديراً لجهوده على مدار 20 عاماً أمضاها في إدارة المؤسسة منذ تأسيسها، ولريادته في الارتقاء بصناعة تبريد المناطق محلياً وعالمياً، وقيادته لفرق العمل حتى الوصول بـ«إمباور» إلى العالمية وتتويجها بالصدارة.

جاء التكريم خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمؤسسة «إمباور». وأشاد الطاير بالتطور الكبير والمهم الذي شهدته مؤسسة «إمباور» على كل الأصعدة الفنية والإنتاجية القائمة على الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وترسيخها لهويتها العالمية في الابتكار وتطويرها الدائم لمعايير تقديم الخدمة لآلاف المتعاملين في مختلف مناطق دبي وممارستها دورها الفاعل في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرسائها معايير غير مسبوقة من الجودة في الإنتاج والتوزيع.

وقال الطاير: «إن نجاح «إمباور» لتصبح الرقم «واحد» عالمياً ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانسجاماً مع رؤية «إمباور» في أن تكون المزوّد الرائد على مستوى العالم لخدمات تبريد المناطق، وذلك من خلال استخدام موارد الطاقة بطريقة مستدامة لتقديم خدمات تبريد موثوقة وفعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة، بما يضمن رضا المتعاملين، وبالتالي تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين، شهد العقدان الماضيان نجاح «إمباور» بإدارة أحمد بن شعفار في تحقيق إنجازات فريدة أحدثت طفرة مهمة في صناعة تبريد المناطق».

وقال أحمد بن شعفار: «حرصت طيلة 20 عاماً على تعزيز التعاون مع الدوائر والمؤسسات والقطاعات المعنية بخدمات تبريد المناطق للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة»، موضحاً أن الثناء يطال المساهمين الأوائل في «إمباور»، لأنهم وضعوا ثقتهم المطلقة في مقدرة المؤسسة على بلوغ الصدارة العالمية منذ عام 2003.

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