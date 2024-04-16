«قضاء أبوظبي» توافق على طلبات تجديد قيد 4 خبراء

المصدر: أبوظبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات تجديد قيد 4 خبراء بجدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي، فيما اطلعت على طلبات القيد الجديدة لعدد من الخبراء في تخصصات مختلفة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي - قاضٍ بمحكمة العين، يوسف حسن الحوسني المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والدكتور حارب حمد الكويتي رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز