العمل عن بُعد لموظفي حكومة الشارقة غداً الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن تحويل العمل عن بُعد يوم غد الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

ويأتي القرار حفاظاً على السلامة العامة في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية مع استمرار مراقبة تطوراتها، ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.

ويهيب الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال هطول الأمطار وتقلبات الطقس، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع الأمطار، وتحذير الجمهور من خطورة الاقتراب من الأودية والجبال وارتياد البحر.

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