الإمارات.. «العمل عن بُعد» لموظفي الحكومة الاتحادية غداً

المصدر: البيان

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وجه مجلس الوزراء بأن يكون العمل يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 إبريل، عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور في مقر العمل.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "‏بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 إبريل، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة".

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