شرطة دبي تدعو إلى الابتعاد عن الشواطئ وأماكن جريان الأودية

المصدر: دبي-نورا الأمير

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دعت القيادة العامة لشرطة دبي إلى تجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة وتستمر حتى الأربعاء، حيث تشهد أمطاراً ورياحاً متفاوتة الشدة، يصاحبها رعد وبرق وتدن في مستوى الرؤية الأفقية، مشددة على ضرورة اتباع إرشادات السلامة المرورية.

ونوهت بذلك من خلال رسائل تحذيرية على صفحنها عبر منصة إكس، مناشدة الجمهور، بأخذ الحيطة والحذر وخفض السرعات على الطرق، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ، داعية إلى الامتثال التام للقوانين واللوائح المرورية، والتقيد بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من أجهزة الشرطة والجهات المختصة في الدولة والتحلي بالمسؤولية المجتمعية، تجنباً لحدوث أي مخاطر محتملة، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، مُتمنيةً السلامة للجميع.

هذا وترفع شرطة دبي مستوى استعداداتها لمواجهة حالات الطوارئ بسبب هطول الأمطار، من خلال مضاعفة عدد الفرق المرورية والدوريات في جميع الشوارع والتقاطعات الرئيسة في الإمارة، حيث تعمل معظم الدوريات على تنظيم حركة السير وفض الازدحام المرورية وحالات التدخل السريع، كما يعمل مركز القيادة والسيطرة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث يحرص على استقبال المكالمات والعمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة، سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات المختلفة، وذلك لأن سلامة الفرد وأمنه أولوية قصوى لموظفي شرطة دبي.

يذكر أن شرطة دبي قد تلقت 25 ألفاً و107 مكالمات خلال المُنخفض الجوي الأخير الذي شهدته الدولة فبراير الماضي، بواقع 21 ألفاً و300 مكالمة على رقم الطوارئ (999)، و3807 مكالمات على رقم الاتصال (901)، كما سجلت 575 بلاغاً مروريات في مركز القيادة والسيطرة.

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