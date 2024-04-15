الإمارات تشارك بالاجتماع الوزاري للحوار بين دول "التعاون" وآسيا الوسطى

المصدر: وام

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ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، الذي عقد صباح اليوم في طشقند عاصمة أوزبكستان برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر الشقيقة التي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي "جيهون بيراموف" وزير خارجية جمهورية أذربيجان ضيف شرف.

وأكد معالي بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان خلال كلمته الافتتاحية أهمية علاقات دول مجلس التعاون مع دول آسيا الوسطى وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة ودعم جسور التواصل والعمل على اغتنام الفرص وتطوير آليات التنسيق والتعاون.

وشدد على أهمية تأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة مع دول المجلس، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبها والتعاون القائم بينها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.

جرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك ومناقشة تطورات القضايا السياسية والمستجدات التي تشهدها المنطقة و العالم وبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى و سبل تعزيزها، انطلاقاً من خطة العمل المشتركة للفترة 2023 - 2027 والموقعة بين الطرفين في شهر سبتمبر عام 2022 خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة في الرياض.

ضم وفد الدولة المشارك سعادة الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان و عدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة والبنية التحتية .

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