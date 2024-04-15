محمد بن راشد معزياً سلطان عمان: قلوبنا معكم ومصابكم مصابنا

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عزَّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.. وأهل سلطنة عمان، في طلاب المدرسة بمحافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خالص تعازينا لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. ولأهل عمان .. ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة.. قلوبنا معكم.. ومصابكم مصابنا.. وأبناؤكم أبناؤنا.. رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه وألهم أهلهم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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