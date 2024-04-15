حمدان بن محمد يوجه بالعمل عن بعد لموظفي حكومة دبي ومدارسها الخاصة غداً

المصدر: البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل عن بُعد يوم غد الثلاثاء (16 أبريل) لموظفي حكومة دبي وكافة المدارس الخاصة في الإمارة، نظراً للظروف الجوية المتوقعة في الدولة.

وقال سموه في تدوينة على حساب سموه في منصة التواصل الاجتماعي "X": "نظراً للظروف الجوية المتوقعة في الدولة، وجّهنا بأن يكون العمل عن بُعد يوم الثلاثاء (16 أبريل) لموظفي حكومة دبي وكافة المدارس الخاصة في الإمارة".

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