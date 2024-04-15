الوطني للأرصاد: حالة جوية مضطربة تستمر حتى الأربعاء 17 الجاري

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أكد المركز الوطني للأرصاد اضطراب حالة الجو خلال الثلاث أيام المقبلة من اليوم "الاثنين" وحتى الأربعاء على مناطق مختلفة من إمارات الدولة.

وقال المركز الوطني للأرصاد بداية من اليوم "الاثنين" تتكون سحب ركامية على المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً.

وأضاف: من مساء اليوم الاثنين حتى ظهر غداً الثلاثاء تبدأ الحالة الجوية من المناطق الغربية وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وتابع بداية من مساء غداً "الثلاثاء" حتى صباح الأربعاء تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية وتشمل مناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، ومشيراً إلى استمرار تكون السحب من بعد ظهر الأربعاء في المناطق الشرقية والشمالية يصاحبها سقوط أمطار، كما تقل السحب تدريجياً ليلاً.

كما شدد الوطني للأرصاد على توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والأبتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.

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