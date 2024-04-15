مدارس خاصة في دبي تحول الدراسة عن بُعد غداً نظراً للاحوال الجوية المتوقعة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مدارس خاصة في دبي عن تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد يوم غدٍ، وذلك نظراً للظروف الجوية المتوقعة في البلاد، وتأتي هذه الخطوة تحسباً لأي تأثير قد يحدثه الطقس السائد على سلامة الطلاب والكوادر الإدارية والتدريسية.

وأشارت المدارس إلى أنها ستواصل تقديم الدروس والمناهج المعتادة للطلاب عبر الإنترنت، وستستخدم برامج التعلم عن بُعد والمنصات الافتراضية لضمان استمرارية التعليم، وقد أكدت المدارس أن الهدف الأساسي لهذا القرار هو ضمان سلامة وراحة الطلاب وتجنب أي مشكلات تتعلق بالتنقل في ظل تغيرات الأحوال الجوية المتوقعة.

وتم استخدام حسابات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي لإبلاغ أولياء الأمور بهذا القرار، حيث تم نشر إعلان رسمي على الصفحات الرسمية لبعض المدارس، بالإضافة إلى إرسال إشعارات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة المستخدمة بشكل رئيسي للتواصل مع أولياء الأمور.

وأعربت إدارة المدارس عن تفهمها للتحديات التي قد تواجه الأسر في ترتيباتهم اليومية نتيجة لهذا التحول المؤقت، وأكدت توفير الدعم والمساندة اللازمة للطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة، ونصحت المدارس أولياء الأمور بمتابعة تحديثات المدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المخصصة، والتواصل مع المدرسة في حالة وجود أي استفسارات أو احتياجات خاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز