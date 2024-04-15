بلدية العين توعي الجمهور باجراءات السلامة أثناء التقلبات الجوية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أكدت بلدية مدينة العين عبر حساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي على الالتزام بإجراءات السلامة في مواقع البناء والإنشاء في أثناء التقلبات الجوية، وذلك بإيقاف جميع الأعمال في المواقع، وتأمين الرافعات والسقالات وإيقاف عمليات الرفع، وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات في مواقع البناء، وإزالة المواد المحتمل تطايرها من المرتفعات والأماكن المفتوحة.

كما دعت بلدية مدينة العين عبر منصاتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي أصحاب العزب والعاملين إلى الحذر، وتأمين العزبة أثناء حالة التقلبات الجوية، وذلك من خلال تأمين سياج الأسوار الخارجية والداخلية للعزب والتأكد من تثبيت جميع ملحقاتها، وضرورة التنبيه على الراعي باليقظة والحذر أثناء المنخفضات الجوية وعدم الخروج من السكن في الأجواء شديدة المطر.

كما أوضحت بلدية مدينة العين إلى ماهية استعداد ملاك العزب لموسم الأمطار والمنخفضات الجوية من خلال التواصل مع المالك مباشرة في حال جريان الوديان والشعاب والاتصال على 999، وتأمين الأسقف المستعارة على المواشي، وتأمين التوصيلات الكهربائية على العزب، إلى جانب تأمين سكن الراعي وتأمين وسيلة اتصال دائمة، وتأمين مواقع الأعلاف.

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