قائد عام شرطة رأس الخيمة يترأس اجتماع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي ويؤكد الجاهزية الكاملة للحالة الجوية المرتقبة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الإمارة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من قبل الجهات المعنية في الإمارة للتعامل الأمثل مع الحالة الجوية المتوقعة على الدولة بشكل عام وعلى رأس الخيمة بشكل خاص .



ووجه سعادته خلال ترؤسه اجتماع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة بحضور ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة للتباحث حول استعدادات وجاهزية الفرق للحالة الجوية المرتقبة على الدولة بشكل عام وعلى رأس الخيمة على وجه الخصوص كافة الفرق المعنية لرفع نسبة الاستعداد والجاهزية بنسبة 100 % كما هو الحال بشرطة رأس الخيمة لحين انتهاء الحالة الجوية المتوقعة بما يحافظ على سلامة وممتلكات المواطنين والمقيمين ويحد من الأضرار التي قد تنجم عن هذه الحالة.



كما قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة تحويل الدراسة للطلبة عن بعد لمدة يومين الثلاثاء والأربعاء 16 و 17 إبريل الجاري تحسباً للحالة الجوية وحفاظاً على سلامة العملية التعليمية.



مثمنا الجهود التي يقوم بها فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في رأس الخيمة في خدمة الجمهور والتنسيق القائم بين الجهات المختصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المحتملة وتحديد درجات التصعيد والإنذار للتعامل معها .



وتخلل الاجتماع استعراض المهام والمسؤوليات المنوطة بكل جهة من الجهات المدرجة ضمن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي وتعزيز أطر وسبل التنسيق والتعاون فيما بينها بما يضمن تقديمها الدور المطلوب منها وفق أعلى المعايير وبما يضمن استمراريتها ووضع السناريوهات المتوقعة والبقاء على درجة عالية من الجهوزية والاستعداد للتعامل مع تبعات وآثار الحالة الجوية التي تمر بها الدولة . ولفت سعادة اللواء علي بن علوان إلى استمرارية أعمال الرصد والمتابعة للحالة الجوية من قبل الجهات المختصة للوقوف أولا بأول على أية مستجدات تتطلب إجراءات وخطوات محددة تسهم في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع ومؤسساته ومكتسباته الوطنية .



وأكد سعادته استعداد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الكامل لتوفير كافة أشكال الدعم اللازم طيلة فترة الحالة الجوية المرتقبة وتذليل أية عقبات في سبيل انجاح جهود الفريق والحفاظ على سلامة وأرواح الجمهور وممتلكاتهم الخاصة والعامة التي تقع على رأس قائمة أولوياتها ، داعيا أفراد المجتمع إلى التعاون مع التوجيهات والتنبيهات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة والتقيد بالتدابير الاحترازية اللازمة وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز