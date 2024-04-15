الإمارات.. آخر مستجدات الحالة الجوية من الاثنين 15 إلى الأربعاء 17 أبريل 2024

المصدر: البيان

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تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً لتيار هوائي من الشمال الغربي .

مستجدات الحالة الجوية من الاثنين 15 إلى الأربعاء 17

•من ظهر الاثنين:

تتكون سحب ركامية على المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً.

•من مساء الاثنين حتى ظهر الثلاثاء:

تبدأ الحالة الجوية من المناطق الغربية وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

•من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء:

تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية وتشمل مناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

•من بعد ظهر الأربعاء: تستمر تكونات السحب في المناطق الشرقية والشمالية يصاحبها سقوط أمطار وتقل السحب تدريجياً ليلاً.

• يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والمركز يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاتكم بآخر المستجدات.

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