وزارة الداخلية تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي

المصدر: البيان

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جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات في صدارة أولوياتها، داعية الجمهور لضرورة التزام توجيهات الجهات المعنية واشتراطات وإرشادات السلامة خلال تقلبات الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها الدولة خلال الفترة من 15 وحتى 17 أبريل الجاري، وعدم تداول الشائعات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

وتتأثر الدولة من أمس وحتى الأربعاء المقبل بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً لتيار هوائي من الشمال الغربي.



الاثنين

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غير مستقر، يتخلله السحب الركامية مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع نشاط السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة أن تكون الرياح شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب، فيما يحدث المد الثاني عند الساعة 04:11، والجزر الأول عند الساعة 12:01، أما بحر عمان فيكون كذلك متوسطا إلى مضطرب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 01:31، والجزر الأول عند الساعة 08:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:29.

الثلاثاء:

يتعمق المنخفض الجوي وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة تكون على شكل موجات مع البرق والرعد وقد يصاحبها سقوط البَرَدْ أحياناً على بعض المناطق.

الأربعاء:

تقل كميات السحب تدريجياً مع استمرار سقوط الأمطار نهاراً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح:

جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة وتخف سرعة الرياح يوم الأربعاء وتكون معتدلة إلى نشطة أحياناً.

البحر:

متوسط إلى مضطرب الموج وشديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب يومي الاثنين والثلاثاء في الخليج العربي وفي بحر عمان ويوم الأربعاء يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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