نصائح وإرشادات من بلدية دبي عند هطول الأمطار وهبوب الرياح

المصدر: البيان

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قدمت بلدية دبي مجموعة من النصائح والإرشادات عند هطول الأمطار وهبوب الرياح وذلك في ظل الحالة الجوية التي تسود الإمارات في هذه الأيام.

أبرز النصائح والإرشادات

1. تأكد من تأمين وعزل التوصيلات الكهربائية داخل المنزل أو المبنى

2. تأكد من تنظيف المصارف الداخلية للأمطار في المنزل أو المبنى

3. استخدم المصارف المخصصة لمياه الأمطار لتصريف التجمعات المطرية

4. تجنب فتح واستخدام منهولات تصريف مياه الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار

5. تثبيت الأثاث الخارجي في المنازل أو المباني بإحكام

6. إزالة الأدوات والمعدات والمواد المتطايرة من شرفات المنازل أو المباني

7. تجنب المشي بجانب الأشجار واللوحات غير الثابتة والأسوار المؤقتة والمواقع الإنشائية

8. إبلاغ مركز اتصال بلدية دبي عند وجود أي تجمع للمياه أو تساقط للأشجار من خلال الاتصال على الرقم: 800900 أو عبر تطبيق الواتساب.

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