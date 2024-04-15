محمد بن زايد وتميم بن حمد وعبد الله الثاني أكدوا ضرورة تجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصالين هاتفيين مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة، واستعرضوا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة المتفاقمة التي يشهدها قطاع غزة، وجهود التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

تطورات

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أمس، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأكد سموهما في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

آفاق

وشدد سموهما على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إلى جانب إيجاد أفق سياسي للسلام العادل والشامل والدائم على أساس «حل الدولتين»، والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وجلالة ملك الأردن.. تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة المتفاقمة التي يشهدها قطاع غزة وجهود التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.. إلى جانب أولوية توفير الحماية للمدنيين والعمل على تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى سكان القطاع بكل الطرق الممكنة.

تنسيق

وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود العربية في هذا الشأن.. وشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل على أساس «حل الدولتين»، والذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.

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