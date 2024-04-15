«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تحقيق الحياد الكربوني وتمكين الشباب

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي، في 4 جلسات نقاشية خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» من 16 إلى 18 أبريل الجاري، وتهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تعرض الهيئة أبرز مشاريعها ومبادراتها المبتكرة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة في منصتها في قاعة رقم 5 (قاعة الطاقة) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تأتي مشاركة الهيئة في هذه القمة لدعم الفعاليات الوطنية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة، وضمن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة «مصدر»، حيث تتكامل جهودنا لتطوير حلول ومشروعات مبتكرة ترسخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجال الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى توفير منصات عالمية المستوى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف إلى أحدث التقنيات وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة».

وأضاف معالي سعيد الطاير: «نسعى من خلال القمة إلى مشاركة تجاربنا وخبراتنا في تنويع مصادر الطاقة وزيادة نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

مشاركات

وبحسب الهيئة، فإنه من المقرر مشاركة محمد عبدالكريم الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في الهيئة، في جلسة نقاشية في اليوم الأول للقمة، بعنوان «نحو مسار منخفض الكربون لتحقيق الانتقال العادل للطاقة»، وفي اليوم الثاني يشارك المهندس محمد جامع، نائب الرئيس - الطاقة النظيفة والتنوع في الهيئة، في جلسة نقاشية بعنوان «إزالة الكربون من الطاقة: مضاعفة حجم الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030»، .

في اليوم الأول من فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، يشارك الدكتور هشام إسماعيل، مدير أول - التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقية في هيئة كهرباء ومياه دبي، في «قمة الهيدروجين الأخضر»، حيث يسلط الضوء على المشروع التجريبي الذي نفذته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

تمكين شباب

وتشارك المهندسة عذبة الشحي، مهندس أول – التغير المناخي والاستدامة في الهيئة، في اليوم الثالث من القمة، في جلسة نقاشية في منصة «شباب من أجل الاستدامة»، حيث تسلط الضوء على جهود الهيئة في الاستثمار في تمكين الشباب المواطن وتعزيز قدراتهم ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة، ويسهموا في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل المناخي.

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