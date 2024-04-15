محطة أم القيوين للتحلية تعزز استدامة الموارد المائية

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تعد محطة تحلية المياه بأم القيوين «نقاء» من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تترجم رؤية القيادة في شأن تحقيق الأمن المائي في الإمارات، وتسهم في استدامة إمدادات المياه العذبة وخفض مؤشر ندرة المياه، ومن أضخم مشروعات تحلية مياه البحر التي تعمل بنظام التناضُح العكسي في العالم، كما تعد المحطة من أهم المشروعات التي من شأنها تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036، بما ينسجم مع تحقيق رؤية ونهج دولة الإمارات في ضمان موارد مائية مستدامة للأجيال القادمة، والإسهام في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع المياه، وتعزيز نهج الإمارات الاستباقي في التخطيط لمستقبل مستدام.

رافد رئيس

وتبلغ قدرة المحطة 150 مليون جالون مياه محلاة يومياً وتعمل وفق نظام المنتج المستقل، وتمثل إضافة كبيرة للبنية التحتية لقطاع المياه في الإمارات، باحتسابها تشكل رافداً رئيساً في هذا القطاع يكفي لتلبية حاجة نحو مليوني ساكن في نطاق المناطق الشمالية، وتدعم هذه المحطة تعزيز الأمن المائي للإمارات، وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية والاستدامة بمفهومها الشامل.

وبعد إعلان الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي في سنة 2017، تم إطلاق هذه المحطة، ومن أهم الأهداف المعلنة من إنشاء المحطة تلبية الطلب المتنامي على إمدادات المياه في الدولة، إذ تقدم شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» خدماتها، دعماً لمختلف القطاعات الاستهلاكية في تلك المناطق وتعزيز عجلة النمو الاقتصادي، وتسعى «الاتحاد للماء والكهرباء» إلى الريادة العالمية وتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الخدمات التي تقدمها، وتحقيق الاستدامة والحد من الهدر في الموارد الطبيعية والمادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية الهادفة إلى دعم الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إلى جانب حرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.

وتجسد المحطة رسالة شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» المتمثلة في تقديم خدمات الكهرباء والماء بمستويات متميزة، وتطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء لتلبية الاحتياجات المتنامية في الإمارات التي تشرف عليها الشركة، وترشيد استخدام الكهرباء والماء بما يعزز التنمية المستدامة، كما تسعى إلى التميز في إدارة الطلب والإمدادات على المياه المحلاة بشكل مستدام.

معايير عالمية

وتم تصميم المحطة وفق أعلى المعايير العالمية المتعلقة بمجال تحلية المياه، وتعتمد على أحدث آليات ومعدات التشغيل مثل المحركات الكهربائية المزودة بتقنية Variable Frequency Drive لتقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في الإنتاج، وتعتمد محطة «نقاء» على تقنيات حديثة ومبتكرة بهدف خفض استهلاك الطاقة، مثل محولات التردد المتغير «VFD»، وتقنية مبادل الضغط «PX» إذ أدت هذه التقنيات إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية في تشغيل المحطة بنسبة تصل إلى 60 %، كما تمثل محطة «نقاء» إنجازاً استراتيجياً يعزز الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسهم في تحقيق الاستدامة والنهوض بقطاع المياه عبر تقنيات متقدمة.

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