مشاريع جديدة تدعم استراتيجية الإمارات للأمن المائي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء» عن عدد من المشاريع في قطاع المياه لعام 2024، مؤكداً أن الشركة تحرص في هذا الصدد على تحقيق أهداف الحياد المناخي، والالتزام بالمعايير البيئية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036، ومستهدفات مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تركز على تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع تحدي ندرة المياه، وتوسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال.

وقال آل علي لـ«البيان»، إن الشركة تعمل حالياً على مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة والمبتكرة، في إطار خطة طموحة للحد من المياه غير المدرة للدخل، أو ما يمثله الفاقد الفني، سيتم تنفيذها وفقاً لأفضل معايير الجودة والممارسات العالمية، مثل مشروع «سكادا» الذي يوفر إدارة فعالة للموارد المائية، وأداة رئيسية لمراقبة شبكة المياه، إلى جانب مجموعة من برامج إعادة التأهيل للشبكة، واعتماد أجهزة قياس ذكية وحلول تكنولوجية متقدمة للكشف عن التسربات ومعالجتها.

مشاريع منجزة

وأشار آل علي إلى أن «الاتحاد للماء والكهرباء» نفذت خلال المرحلة الماضية وحتى نهاية عام 2023، مشاريع لدعم البنية التحتية في هذا القطاع، منها تمديد خطوط نقل مياه في منطقة وادي حقيل برأس الخيمة بتكلفة بلغت 32.2 مليون درهم، لرفع كفاءة الشبكة في المنطقة وتحسين توزيع المياه في منطقتي شمــل ووادي حقيل، كما تم تنفيذ مشروع آخر لتمديد خطوط نقل وتوزيع مياه من البولي إيثلين عالي الكثافة والحديد المرن بأقطار مختلفة وبطول إجمالي يبلغ حوالي 66 كم في منطقة المدفق بإمارة رأس الخيمة. بلغت تكلفة المشروع 36.3 مليون درهم، ويهدف إلى تسهيل توفير إمدادات المياه لشعبية مدفق الجديدة.

خطوط نقل

وتابع: من المشروعات الأخرى التي تم تنفيذها في هذا السياق، مشروع تمديد خطوط نقل مياه قطر 1000 مم من مركز توزيع الخريجة إلى منطقة بطين السمر في إمارة رأس الخيمة، بتكلفة بلغت نحو 18 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى زيادة كميات المياه المنقولة من المركز باتجاه عدة مناطق تشمل بطين السمر، الجزيرة الحمراء، الرفاعة، الرفاعة الجديدة، والظيت الجنوبي. كذلك مشروع تمديد خطوط نقل من مركز التوزيع المشار إليه إلى مركز توزيع المياه بمنطقة البريرات، بطول يبلغ حوالي 28 كم، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة تخزين المياه في مركز توزيع البريرات، حيث يتم توزيع وتغذية مختلف المناطق في الإمارة من خلاله.

ونفذت الشركة مشروع إنشاء خزاني مياه من الخرسانة المسلحة بسعة 10 ملايين جالون لكل منهما مع محطة ضخ مياه في مركز التوزيع بمنطقة الغيل بإمارة رأس الخيمة، بتكلفة بلغت 122.3 مليون درهم، ويهدف إلى رفع كفاءة توزيع المياه لمناطق الغيل، أذن، دبا، والشوكة. ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع رفع القدرة التخزينية للمياه، وعلى رأس هذه الفئة من المشاريع مركز تخزين وتوزيع الخريجة الاستراتيجي والذي تبلغ سعته الإجمالية 180 مليون جالون موزعة على 9 خزانات.

نمو الطلب

وأضاف: «تلبي الشركة النمو المتصاعد في الطلب على المياه عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع، مثل الاستثمار في مجال تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي التي تتطلب طاقة أقل بكثير من محطات تحلية المياه الحرارية التقليدية. أبرز هذه النوعية من المشاريع محطة «نقاء» في أم القيوين، والتي تعد واحدة من أضخم مشاريع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في العالم»، مؤكداً أن الشركة تعد هي الجهة الخدمية الوحيدة في الإمارات التي تنتج المياه المحلاة بالاعتماد كلياً على تقنية التناضح العكسي دون سواها.

قطاع الكهرباء

وفيما يخص قطاع الكهرباء، أشار آل علي إلى افتتاح محطة كهرباء الشريشة الرئيسية في رأس الخيمة أواخر عام 2023 ضمن مجموعة من محطات النقل والتوزيع الفرعية، والتي تم تنفيذها بناء على معدلات النمو السنوي في بعض المناطق، أو دعماً لمناطق سكنية أو مشاريع تنموية جديدة. وتشغيل محطة الحميدية بعجمان، إلى جانب ثلاث محطات فرعية أخرى خلال العام نفسه شملت محطات أذن 3 وسيح البريرات وجلفار في رأس الخيمة.

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