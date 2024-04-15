دقيقة و49 ثانية زمن استجابة مركز شرطة المرقبات للحالات الطارئة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع اللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، على إنجازات وإحصاءات مركز شرطة المرقبات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع اللواء علي غانم، على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، ومنها مؤشر انخفاض الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ومؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة الذي حقق دقيقة و49 ثانية في سنة 2023، وكان المستهدف دقيقتين، وبلغت نسبة التغطية الأمنية 100 %.

كما اطلع على إحصاءات مركز إسعاد المتعاملين، إضافة إلى المعاملات المُنجزة عبر مركز الشرطة الذكي SPS، والتي بلغت 20 ألفاً و614 معاملة ذكية في العام الماضي.

وقال اللواء علي غانم: إن شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة المرقبات حققت نقلات نوعية في مجال تقديم الخدمات الشرطية، وهي تعد نتيجة لتماشي أهداف شرطة دبي مع التوجهات الحكومية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، عبر تقديم خدمات تفوق توقعات واحتياجات المتعاملين وفق أفضل وأرقى معايير تقديم الخدمة وعبر منظومة ذكية، مستمرة في تطوير الخدمات وفق أحدث المعايير العالمية التي تعزز جودة الحياة في الإمارة.

وأكد اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات كونها تضم مناطق تجارية وسكنية مثل هور العنز، وهور العنز شرق، وبور سعيد، والممزر، وأبو هيل، والبراحة، والمطينة، والمرقبات، ورقة البطين، والوحيدة، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات متميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز