الإمارات.. آخر مستجدات الحالة الجوية

المصدر: البيان

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تتأثر الإمارات بحالة عدم استقرار جوي على فترات، تبدأ من مساء اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل، حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

من الأحد حتى صباح الاثنين:

يعمل تراجع المنخفض الجوي السطحي إلى الجنوب على إضعاف حالة عدم الاستقرار نسبياً على الدولة، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والجنوبية أحياناً.

من بعد ظهر الاثنين حتى ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء الباكر:

تزداد حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجياً نتيجة لتعمق المنخفضات على الدولة في الطبقة السطحية والعلوية، حيث تعمل على تدفق كميات كبيرة من الرطوبة من بحر العرب باتجاه المنطقة، ما يؤدي إلى تكاثر السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد وفرصة سقوط البرد أحياناً على بعض المناطق، ما يؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية ويصاحبها أيضاً رياح قوية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

من صباح الأربعاء وحتى المساء:

تتركز الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة وتخف تدريجياً في المساء وليل الأربعاء.

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