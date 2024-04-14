عمليات شرطة الشارقة تتعامل مع 58,593 مكالمة خلال عطلة العيد

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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تعاملت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مع (58,59 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بواقع (50,498) مكالمة على منصة الاتصال 999، و(8095) مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة.

وأكد العقيد الدكتور جاسم بن هده السويدي، أن غرفة العمليات رفعت حالة الاستعداد منذ بداية عطلة العيد، وعملت على تنسيق كافة الجهود بينها وبين غرف العمليات في المنطقتين الوسطى والشرقية، والتعامل مع جميع المكالمات الواردة بحرفية عالية، وإحالتها إلى الجهات كل حسب اختصاصه، وفق ما تستند إليه مستهدفات الخطة الاستراتيجية في تعزيز زمن الاستجابة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات تلقت العديد من المكالمات عبر منصة 999 المخصصة حصراً لاستقبال البلاغات الطارئة، وذلك من أجل الاستفسار حول خدمة معينة أو الاستعلام عن أمر خاص، لافتاً إلى أن هذه المكالمات تؤثر في فاعلية الاستجابة الفورية للحالات التي تتطلبها الضرورة.

بلاغات غير طارئة

وأضاف أن منصة الاتصال 901 التي تعمل على مدار الساعة خصصت لتلبية احتياجات المتعاملين، والرد على جميع الاستفسارات، وتقديم كافة المعلومات، واستقبال الملاحظات والبلاغات غير الطارئة من قبل جميع أفراد المجتمع، داعياً إلى أهمية تحديد نوعية البلاغ قبل التواصل مع غرفة العمليات حتى يتم تقديم الخدمة بالصورة التي يرتضيها المتعامل.

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