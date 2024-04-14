المري: 60 مليون مسافر عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية في 2023

المصدر: البيان

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استضافت إذاعة «الأولى» من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك ضمن برنامج «قايلة جوازات دبي»، الذي يبث للموسم الثاني على التوالي.

ويبث البرنامج بالتعاون مع إقامة دبي التي قدمت خلاله مجموعة من الجوائز المادية القيّمة، طيلة شهر رمضان المبارك، إضافة إلى ثلاث سيارات، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة، تشمل التراث والموروث الشعبي والإنجازات اليومية التي تسجلها الدولة عبر مبادراتها ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى أسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة.

وتحدث الفريق المري، عن الاستراتيجية العامة للإدارة في تقديم خدمات ذكية ومترابطة تتسم بالاستباقية والمرونة والابتكار في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، لتحقيق السعادة وجودة الحياة، من خلال مجموعة من القيم مثل: الانتماء المؤسسي، روح الفريق، والمسؤولية المجتمعية.

وعن أبرز الخطط والبرامج التي يتم العمل عليها، قال: إن إقامة دبي تعمل وفق منظومة احترافية تستبق الأحداث والمناسبات، وتضع الخطط التي تعزز من جاهزيتها، بالاعتماد على كفاءة وجودة أداء الفرق والموظفين، الذين يعملون ضمن منظومة متكاملة مع جميع الدوائر والهيئات العاملة بالمطار، بما يرسخ الصورة الإيجابية، ويكرس المكانة العالمية التي تشغلها دبي في هذا المجال، وينعكس كذلك بصورة إيجابية على المسافرين، ويجسد الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وأفاد بأن المنافذ الجوية والبحرية والبرية شهدت 60 مليون مسافر خلال عام 2023، حيث تسهم الشراكة الاستراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، في ضمان استدامة تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية، فنحن كفريق متكامل، نُعتبر الواجهة الحضارية الأولى والأهم، التي تنقل الانطباع وتكرس الصورة الحضارية الأصيلة للهوية الإماراتية، أمام الزوار والمسافرين ولا سيما القادمين منهم للمرة الأولى.

كما أوضح الفريق المري، أن أكثر من 550 ألف طفل أتيحت لهم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، من خلال منصات الأطفال في صالات القادمين بمبنى رقم 1 و 2 و 3 في مطار دبي الدولي، وذلك منذ تدشينها في إبريل 2023، حيث بلغ عدد الأطفال الذين أنجزوا إجراءات السفر عبر المنصات خلال الفترة من 19 إبريل 2023 وحتى نهاية العام نفسه، قرابة 434 ألفاً و889 طفلاً، في حين بلغ عدد مستخدمي المنصات خلال الربع الأول من العام الجاري قرابة 118 ألفاً و586 طفلاً.

وأضاف، أن الإدارة حريصة على احتضان الأفكار والمشاريع الإبداعية والمبتكرة، للارتقاء بمستوى ونوعية خدماتها، لذلك تمّ العمل على تضمين فئة الأطفال ضمن أنشطتها وخططها السنويّة، وذلك في إطار مسؤولياتها المجتمعيّة ودورها المحوريّ في تعليم الأطفال وإكسابهم الثقة بأنفسهم ومنحهم فُرصة لختم جوازاتهم.

كما أعرب عن سعادته بانضمام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال مركز التعلُّم المستمر وتطوير المواهب بقطاع الموارد البشرية في إقامة دبي، إلى عضوية لجنة الاختبار الدولية التي تتميز بتفانيها في تعزيز أفضل الممارسات والمعايير والتقدم في مجال الاختبارات والتقييم على مستوى العالم، وفي نفس السياق تمّ اعتماد 7 من مقيمي الكفاءات السلوكية بالمركز من قبل الجمعية البريطانية لعلماء النفس (EFPA).

وختم الفريق المري بتوجيه الشكر إلى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجميع العاملين في إذاعة الأولى، مؤكداً أن اختيار هذه الإذاعة المتميزة، تمّ بناءً على رسالتها الوطنية ومحتواها الإماراتي الملتزم، كما وعد المستمعين بالمزيد من المفاجآت والتطور في النسخة القادمة من البرنامج.

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