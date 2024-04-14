الإمارات.. منخفض جوي مصحوباً بسقوط أمطار من اليوم إلى الأربعاء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتأثر الدولة من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً لتيار هوائي من الشمال الغربي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام فيما تزداد كميات السحب مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة أن الرياح تكون شمالية غربية – جنوبية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:35 والمد الثاني عند الساعة 03:52، والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزر الثاني عند الساعة 21:28، أما بحر عمان فيكون مضطربا، يصبح متوسطا إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 00:50، والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:31.

الاثنين والثلاثاء:

يتعمق المنخفض الجوي وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة تكون على شكل موجات مع البرق والرعد وقد يصاحبها سقوط البَرَدْ أحياناً على بعض المناطق.

الأربعاء:

تقل كميات السحب تدريجياً مع استمرار سقوط الأمطار نهاراً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح:

جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة وتخف سرعة الرياح يوم الأربعاء وتكون معتدلة إلى نشطة أحياناً.

البحر:

متوسط إلى مضطرب الموج وشديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب يومي الاثنين والثلاثاء في الخليج العربي وفي بحر عمان ويوم الأربعاء يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز