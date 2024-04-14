«طيور الخير» تغيث غزة بالإسقاط الجوي الـ33 مع مصر

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنها والتزامها الثابت تجاه دعم سكان قطاع غزة خلال هذه الأوقات الصعبة.

ومن هذا المنطلق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير»، الإسقاط الجوي الـ33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» تتبعان القوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 2107 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبو سالم، وجواً عبر عملية «طيور الخير» نحو 2477 طناً من المساعدات.

وتأتي عملية «طيور الخير»، ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

الإمارات والأردن

وضمن جهود الدولة لإيصال المساعدات، فقد نفذت القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسلاح الجو الملكي الأردني، عمليات إسقاط مشتركة لإغاثة الاشقاء الفلسطينيين في القطاع.

جهود إنسانية

ومنذ اندلاع التصعيد في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر، لم تتوقف جهود دولة الإمارات على مدار الساعة لوقف الحرب، وحماية جميع المدنيين.

وإيجاد أفق للسلام الشامل، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي القطاع ورعاية الجرحى والمرضى من خلال المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه، وعلاج مئات المرضى والمصابين في المستشفيات الإماراتية، وما زالت قوافل الخير والمساعدات مستمرة في إطار «عملية الفارس الشهم 3».

وأعلنت دولة الإمارات، عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار دعماً لـ «صندوق أمالثيا» الذي أعلنت عنه جمهورية قبرص لدعم مبادرة الممر البحري بين الموانئ القبرصية وقطاع غزة.

ويأتي إنشاء الصندوق لتسهيل وتنسيق تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة، والعمل على تعزيزها لضمان إيصال المساعدات بأكبر فاعلية ممكنة.

كما يهدف إلى رفع مستوى القدرة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، عبر توفير طرق وأدوات تمويل مرنة للأطراف المعنية بتعزيز الاستجابة الإنسانية للمساهمة في هذه الجهود.

5 ملايين

كما خصصت دولة الإمارات 5 ملايين دولار لدعم جهود، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاج.

سابقة تاريخية

وحققت دولة الإمارات سابقة تاريخية بإرسال أول سفينة تحمل 200 طن من المساعدات الغذائية، بالتعاون مع منظمة وورلد سنترال كيتشن إلى شمال غزة، وستواصل العمل على تعزيز هذه الجهود الإنسانية لضمان وصول المساعدات بطريقة فعالة وعادلة.

واستقبلت الإمارات الدفعة الخامسة عشرة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

كما شملت المساعدات إنشاء مستشفى ميداني في غزة، ومستشفى عائم في مدينة العريش المصرية، واستقبال مئات الحالات الطبية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في مستشفيات الدولة، فضلاً عن توفير المياه الصالحة للشرب عبر إنشاء محطات التحلية التي توفر 1.2 مليون غالون يومياً.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، قد أعلنت عن وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة براً، وذلك ضمن «عملية الفارس الشهم 3» في 9 أبريل تحمل 370 طناً من المساعدات، شملت المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس المتنوعة، ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

وضمن «الفارس الشهم 3»، أبحرت سفينة المساعدات الرابعة لإغاثة سكان القطاع، وعلى متنها 4630 طناً من المواد الإنسانية، متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر، قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، ضمن حملتها الشتوية السنوية «أنتم الأيادي الدافئة»، حيث تتضمن نحو مليون وستمئة وخمسين ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد القارس.

وتواصل دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الإنسانية والخيرية، تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.

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