عارضو الأزياء الأطفال يخطفون الأنظار على اللوحات الإعلانية

المصدر: دبي – مريم العلي

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في عالم اليوم، حيث يتزايد التنافس التجاري، تسعى الشركات جاهدة للتميز في مجال الدعاية والإعلان.

وأصبح استخدام الأطفال كوجه إعلاني للمنتجات والملابس الخاصة بفئة الأطفال أحد الأساليب المتبعة لجذب الانتباه والتأثير في القرارات الشرائية للأسر، هذه الظاهرة التي تجمع بين البراءة والاحترافية تثير العديد من الأسئلة حول تأثيراتها في الأطفال والمجتمع، من ناحية السلامة النفسية للأطفال العارضين، ومن ناحية أخرى على قدرة عملهم وبناء شخصيتهم وثقتهم بأنفسهم خلال سن صغيرة.

تتمثل الإيجابيات في قدرة الأطفال على التأثير القوي في القرارات الشرائية للأسر، وتكمن السلبيات في إظهار الطفل للعلن، ما قد يؤدي إلى وقوعه في مخاطر محتملة في حال زيادة الضغط والإهمال وعدم اتخاذ المحاذير المطلوبة من الأهل، ويمكن أن يكون لهذه الظاهرة تأثيرات مختلفة، حيث تتمتع الشركات الكبرى بموارد أكبر للتحكم في الصورة الإعلانية، بينما قد تواجه الشركات الصغيرة تحديات في تحقيق التوازن بين الجذب التجاري والمسؤولية الاجتماعية.

في استطلاع للرأي تمكنت «البيان» من التواصل مع مجموعة من الأمهات اللواتي يدرن أعمال أطفالهن الإعلانية والفرص التي يحصلون عليها للعمل كوجه إعلاني للشركات التجارية في الإمارات، لتسليط الضوء على الظروف التي تحيط بهذه الفئة من الأطفال.

وفي حديثها لـ«البيان» قالت علياء الأحبابي، والدة الطفلة نوال التي بدأت مسيرتها كوجه إعلاني للعلامات التجارية الخاصة بملابس الأطفال بعمر لا يتجاوز ثماني سنوات، إن هذه الفرص والظروف العملية أسهمت في بناء وصقل شخصية طفلتها، حيث اعتادت التعايش مع ظروف العمل ومقابلة العديد من الأشخاص والتعرف إليهم خلال نطاق العمل.

وأضافت أن اغتنام هذه الفرصة أثمر عائداً إيجابياً كبيراً على الطفلة، كونها كانت تعاني من مشاكل في النطق، لكن وضعها في مثل هذه الظروف كان أشبه بالترياق الذي تحتاجه للتغلب على هذه المشكلة.

وأكدت أن بناء الشخصية أهم العوامل الإيجابية التي اكتسبتها نوال من خبرتها بالعمل خلال هذه السن الصغيرة، كما أضافت أن التعامل مع ظروف عمل احترافية في سن صغيرة يتطلب شجاعة وحرصاً كبيرين من جانب الأهل، حيث عليهم التأكد من توفير جميع الظروف الملائمة لسلامة ونجاح أطفالهم.

سعادة

من جهتها، أعربت منى المطوع، عن سعادتها بالنتائج الإيجابية التي حققتها طفلتها آية المطوع خلال العمل كوجه إعلاني للعديد من العلامات التجارية، وذكرت أن التواصل مع المحيط خلال عمر صغير يساعد الطفل على اختيار البيئة المريحة له.

إضافة إلى أن خلق هذه الظروف بما يتناسب مع رغبات الطفلة هو أولوية منى الأولى، كونها تسعى لتأسيس شخصية طفلتها وبناء ثقتها بنفسها من خلال دعم موهبتها وتوجيه رغباتها في منحى إيجابي.

وأضافت منى، أنها ومنذ اكتشافها الموهبة التي تمتلكها طفلتها منذ أن كانت بعمر ثلاث سنوات بادرت بتسجيلها في الجهات التي تعمل على إبراز هذه المواهب الصغيرة، وذكرت أنه بمرور عمر الطفلة واعتيادها مثل هذه الأجواء العملية أصبحت قادرة على اتخاذ قراراتها وتحديد رغباتها بشأن جلسات التصوير التي تعرض عليها.

من جانب آخر، شاركت جوي قاب تجربة طفلها آندرو في مجال التصوير والدعاية والإعلان، مؤكدة أن العائد الإيجابي الذي نتج عن إشراكه في هذا المجال كان ممتازاً، لكن حرصاً على ضمان مصلحة الطفل الدراسية والنفسية اتخذت عائلتها قراراً بجعل عقد هذا العام للشركة التجارية التي يعمل الطفل كوجه إعلاني لها عقداً أخيراً.

حيث أكدت أهمية التركيز في مستواه الدراسي والابتعاد عن المشتتات، حتى لو كانت تعود بمردود مادي جيد للطفل والعائلة. وأضافت جوي، أنه من خلال الفرص التي أتيحت للطفل تمكن من الإسهام في تحقيق نجاح العديد من الحملات الإعلانية، ما كوّن لها سمعة مشرفة بين الشركات التجارية المتعلقة بملابس الأطفال.

وقالت: أنا سعيدة بالتجربة التي خاضها طفلي، فهو متميز، وحضوره لافت أينما تواجد، وهذا النجاح يكفيني، أما الآن فأظن أن هذه الخبرة التي حصل عليها كافية، ويجب علي كأم الحرص لتوجيه تركيزه نحو مستقبله الدراسي.

وأضافت: من الضروري على الآباء والأمهات الحرص على مستقبل أبنائهم والتأكد من أهمية وضعهم في بيئة مريحة لهم ومدى استعدادهم لمواجهة التحديات العملية، خاصة في مرحلة الطفولة، والتأكد من أن الأطفال قادرون على التعلم والاستمتاع بهذه التجارب دون أن تؤثر سلباً في أسلوب حياتهم.

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