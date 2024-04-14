مجلس ضاحية الخروس يستقبل الأهالي في ثالث أيام العيد

المصدر: الذيد - البيان

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استقبل مجلس ضاحية الخروس، التابع لدائرة شؤون الضواحي، في حديقة الخروس بمدينة الذيد، الأسر والأهالي، بمناسبة حلول أيام عيد الفطر، وجرى تقديم فوالة العيد والعشاء للحضور.

واستقبل المجلس في ثالث أيام العيد، الأهالي والزائرين والمهنئين بعد أداء صلاة العشاء، وجرى تقديم فوالة العيد، بعد أن خصصت الليلة لاستقبال الأسر.

وكان في استقبال الزائرين جمعة عبد الله المغني رئيس المجلس، ونائبه عبد الله محمد سبيعان، وأعضاء المجلس، كما حضر من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كل من محمد أحمد العلوي الظهوري، وحمد عبد الله حامد الريامي، وحميد عبيد الحمودي.

وتعد مبادرة فوالة العيد من إحدى العادات والتقاليد التي حرص المجلس على تنظيمها بدعوة الأهالي، والعمل على إحياء تلك العادات، من منطلق دوره الاجتماعي في تعزيز التقارب بين الأسر، والعمل على تعزيز الترابط الاجتماعي خلال أيام العيد، وإكساب الأسر وأطفالها العادات الإماراتية في استقبال عيد الفطر، فضلاً عن تنمية التواصل والتلاقي بين الجميع، لنشر مظاهر العيد السعيد وأجوائه الاجتماعية.

وأكد جمعة عبد الله المغني، رئيس المجلس، على أهمية قيام مجلس ضاحية الخروس بدوره الاجتماعي، مع ثالث أيام عيد الفطر، بعد أن أتاح اليوم الأول والثاني للأهالي، ليكون الاستقبال ثالث أيام العيد، ومناسبة للتواصل وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ولفت إلى التزام المجلس انطلاقاً من واجبه نحو تعزيز التواصل الاجتماعي، وتنمية العلاقات والتقارب بين أبناء وأطياف المجتمع، فضلاً عن تنمية اللحمة الاجتماعية، وتعزيز الروابط الاجتماعية القائمة بين الأهالي في كافة الأحياء.

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