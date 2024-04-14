عبدالله السويدي.. شاب مواطن يقهر الصعوبات بالتميز وحصد الجوائز

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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كثيرون من أصحاب الهمم لم تمنعهم الإعاقة من النبوغ والتفوق وتحدي واقعهم، وكسبوا الرهان وكتبوا قصة نجاح وتربعوا على قمم المجد، وكانوا منارة إلهام لغيرهم، فلم تمنعهم ظروفهم الخاصة من أن تكون لهم مساحة عطاء وإنجاز في التعليم والعمل وتحقيق أعلى الطموحات.

واستطاعوا بإرادتهم القوية أن يهزموا المستحيل متسلحين بإيمان وقناعة اللامستحيل، ومن هؤلاء الأبطال المواطن عبدالله عمر سالم السويدي (22) عاماً من أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، حيث حصد 3 جوائز في عام واحد.

التحق السويدي بمركز عجمان لتأهيل أصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع، ثم انتقل إلى مركز «مشاغل» للتأهيل المهني والتشغيل الدامج بالوزارة منذ العام 2019.

فاكتسب العديد من الخبرات والمهارات التي أهلته لأن يؤدي وظيفته التي التحق بها منذ عام مضى، بقسم الموارد البشرية في شركة «إيمز» بعجمان، التي أجاد وتميز فيها بترتيب الملفات الخاصة بشؤون الموظفين، والاندماج في بيئة العمل بكل أريحية، حيث نال 3 جوائز في عام واحد، منها جائزة الموظف المتميز، التي حصل عليها مرتين متتاليتين في عام واحد.

ويروي السويدي لـ«البيان»، أنه التحق بمركز عجمان لتأهيل أصحاب الهمم منذ 10 سنوات، ثم مركز «مشاغل»، فاكتسب الخبرات والمهارات اللازمة، بفضل التدريب والورش التي تنظم لكل الملتحقين بالمركز، إضافة إلى تدريبهم في الجهات الحكومية والدوائر المحلية، مضيفاً أن منصة توظيف أصحاب الهمم، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع في العام 2018، ساعدته في الحصول على وظيفة في شركة «إيمز»، قسم الموارد البشرية في عجمان منذ عام، متجاوزاً التحديات وكل الصعاب التي واجهته، خصوصاً التعامل مع الملفات واستخدام جهاز الحاسوب.

وذلك بفضل الخبرات التي اكتسبها من «مشاغل»، والدعم الذي قدّمته له أسرته، لافتاً إلى أنه اندمج سريعاً في بيئة العمل وتميز فيها، حيث حصل على 3 جوائز خلال عام، أبرزها جائزة الموظف المتميز، وجائزة أفضل فئة في (الزراعة)، التي تنظمها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

عزيمة

وأضاف أنه لم يستسلم للإعاقة التي لازمته منذ وقت مبكر من حياته، بل يمارس أعماله وهواياته بشكل طبيعي، خصوصاً هواية لعب كرة القدم والسلة، حيث يمارسهما في نادي دبي لأصحاب الهمم، مؤكداً أن أصحاب الهمم لديهم من العزيمة والإصرار ما يحققون به أحلامهم، فهم لا يقفون عند هذا الحد، وإنما يسعون ويعملون على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، والأهم من هذا كله يبدعون وبشكل رائع، وينتجون بعطاء.

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