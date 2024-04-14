538.5 ألف زائر لحدائق وبرواز دبي خلال العيد

المصدر: دبي - وائل نعيم

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ذكرت بلدية دبي، أن عدد زوار حدائق وبرواز دبي خلال أيام العيد بلغ 538 ألفاً و499 زائراً، بينهم 267 ألفاً و220 زائراً للحدائق العامة، و213 ألفاً و809 زوار للحدائق التخصيصية.

كما بلغ عدد زوار برواز دبي 19612 زائراً، وعدد زوار حديقة الطفل 3405 زوار، وعدد زوار الحديقة القرآنية 34453 زائراً.

وشهدت الحدائق والأماكن الترفيهية في دبي، إقبالاً كبيراً من العائلات والزوار خلال أيام عيد الفطر، حيث اتخذت بلدية دبي الإجراءات اللازمة كافة لاستقبال الجمهور، لقضاء تجارب مميزة بالقرب من الطبيعة، مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية.

وأعلنت بلدية دبي، عن استعدادات جميع المرافق التابعة لها للاحتفال بعيد الفطر السعيد في مختلف مناطق الإمارة، من خلال تكثيف جهود الفرق الإشرافية والميدانية، لتعزيز نظافة الطرق والمرافق العامة، إضافة إلى تحديد مواعيد المرافق والحدائق لاستقبال الزوار.

ومنذ الثامنة صباحاً، استقبلت حدائق دبي وشواطئها، في أول أيام العيد، الزوار، حيث فتحت أبوابها لاستقبال الأسر والأفراد، للاستمتاع بالطبيعة الخضراء، وسط أجواء من الفرحة بالعيد تبهج الأطفال والأسر.

مواعيد

وحددت البلدية، مواعيد افتتاح الحدائق والمرافق الترفيهية في الإمارة خلال عطلة العيد، إذ تفتح الحدائق السكنية والساحات من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل، ومضمار الدراجات الجبلية ومسار الممشى الجبلي بين 6:00 صباحاً و7 مساءً، فيما تفتح حدائق الخور والممزر وزعبيل والصفا ومشرف الوطنية أبوابها بين الساعة 8 صباحاً و11 مساءً، والحديقة القرآنية بين الساعة 8 صباحاً و10 مساءً، وبالنسبة لبرواز دبي، تكون مواعيد العمل بين الساعة 9 صباحاً و9 مساءً.

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