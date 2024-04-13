"طرق دبي": 5.9 ملايين راكب استخدموا وسائل المواصلات في دبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة والتنقل المشترك التابعة للهيئة خلال عطلة عيد الفطر المبارك 1445 هجرية في الفترة من (10 إلى 12 أيريل الجاري 2024)، بلغ 5 ملايين و900 ألف راكب.

ووصل عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة، إلى مليونين و320 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 115 ألف راكب، وعدد ركاب الحافلات العامة مليون و200 ألف راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 416 ألف راكب، ونقلت مركبات الأجرة مليون و600 ألف راكب، فيما سجلت أعداد الركاب عبر مركبات التنقّل المشترك 308 آلاف راكب.

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