طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام فيما تزداد كميات السحب مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانها اليومي حول حالة الطقس المتوقعة أن تسود البلاد غدا، أن الرياح تكون شمالية غربية - جنوبية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:35 والمد الثاني عند الساعة 03:52، والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزر الثاني عند الساعة 21:28، أما بحر عمان فيكون مضطربا، يصبح متوسطا إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 00:50، والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:31.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 25 50 20

دبي 32 25 60 25

الشارقة 33 24 55 20

عجمان 30 25 70 40

أم القيوين 32 23 65 30

رأس الخيمة 35 22 50 20

الفجيرة 37 29 60 10

العـين 34 24 80 15

ليوا 35 25 40 15

الرويس 31 25 60 20

السلع 31 25 60 20

دلـمـا 30 25 70 65

طنب الكبرى / الصغرى 28 25 80 50

أبوموسى 26 25 80 60

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