الحدائق والشواطئ تستقطب الأسر والزوار خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

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تميزت أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات بأجواء ترفيهية ممتعة، وشهدت العديد من مراكز التسوق فعاليات وأنشطة استقطبت الزوار والعائلات من المواطنين والمقيمين.

كما شهدت مختلف الحدائق في الدولة إقبالًا واسعاً خلال أيام عيد الفطر المبارك، خصوصاً من العائلات، للاستمتاع بأجواء الطبيعة وممارسة أعمال الشواء، فيما امتلأت مساحات اللعب بالأطفال.

كما توافد العديد من الأسر على الأماكن السياحية الجاذبة والمتنوعة، لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بأجوائه الفريدة، وأقبل البعض على الأماكن المفتوحة لقضاء تجارب مميزة للتنزه والجلوس وتناول الوجبات والمأكولات، فيما اجتذبت الشواطئ العديد من الأفراد والأسر خلال العيد كوجهة سياحية محببة.

ويحرص العديد من الأسر انتهاز فرصة إجازة العيد لحضور الفعاليات والعروض الجاذبة وخوض التجارب المميزة طيلة أيام العيد لا سيما في المراكز التجارية والوجهات العائلية المناسبة، ويشهد موسم عيد الفطر المبارك العديد من الفعاليات المبهجة، بالأخص لفئة الأطفال، ومنها عروض الألعاب الترفيهية.

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