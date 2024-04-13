«عساكم من العايدين» تحتفي بـ200 من الجاليات بمناسبة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت فعالية «عساكم من العايدين» التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، 200 من الجاليات والمسلمين الجدد في ثاني أيام عيد الفطر السعيد.

وذلك لمشاركتهم البهجة والسرور، بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، إذ تم تبادل التهاني وتوزيع القهوة العربية، وتوزيع الهدايا والجوائز على الجاليات من قبل الدائرة.

حضر حفل الاستقبال كل من الدكتور محمد إبراهيم الفارسي، وفايز عبدالله المرزوقي من قبل الدائرة، وفي إطار التواصل الحضاري والثقافي بين الجاليات رفعت الدائرة باسم مديرها العام أحمد درويش المهري أجمل وأطيب التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد، لجميع الجاليات المقيمة على أرض دبي الحبيبة، أرض المحبة والسلام.

وألقى الدكتور محمد الكبيسي كبير المفتين بالدائرة كلمة عن يوم العيد وفرحة الصائم بفطره، مبيناً فيها شرع الله تعالى لعباده عيداً يفرحون فيه بفطرهم بعد صيامهم، وسن للمسلمين فيه صلاة العيد، وذلك بعد انتهاء رمضان، فقد أتموا صيامهم الذي افترضه عليهم، فرحين بما أنعم الله عليهم من التوفيق إلى الطاعات، والمُسارعة إلى الخيرات، لافتاً أنه بقدر العبادة تكون السعادة.

ويأتي تنظيم فعالية عساكم من العايدين في إطار حملة «العيد في دبي» والتي وجه بها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة في العيد، إذ تحرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المناطة بها لتحقيق مكانة ريادية ونهجاً إسلامياً سمحاً، بأن تكون الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً، من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية لاسيما المبادرات التي تعكس تعاليم ومبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة، وتجسد قيم التعايش والتسامح في إمارة دبي كمنهج حياتي راسخ بين الجاليات.

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