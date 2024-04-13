«كهرباء دبي» تضيف ميزات جديدة للموظف الافتراضي خلال العام الجاري

المصدر: دبي - وائل نعيم

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بدأت رحلة هيئة كهرباء ومياه دبي في استخدام الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 عبر تطوير خارطة طريق لإثراء تجربة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين.

وتقوم الهيئة حالياً بإثراء خدماتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنية «تشات جي بي تي» (ChatGPT)، حيث تعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في الإمارات تستخدم هذه التقنية الحديثة، لتعزيز الريادة محلياً وعالمياً، بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وابتكاراً على مستوى العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي إضافة ميزات جديدة للموظف الافتراضي لديها «رمّاس» خلال عام 2024 لتحسين تجربة المتعاملين. ومن بين هذه الميزات الجديدة ميزة البحث المتقدم باستخدام تقنية «تشات جي بي تي»، المتوافقة مع «رمّاس».

إضافة إلى توفير مساعد افتراضي «Live Avatar» للدردشة المباشرة، والعديد غيرها، الأمر الذي يسهم في تعزير تجربة المتعاملين مع «رمّاس» وزيادة الاستفادة من خدمات الهيئة.

تعاون

وأضاف معالي سعيد الطاير: تتعاون الهيئة مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، لتقديم خدمات جديدة مدعومة بتقنية «تشات جي بي تي»، وتقديم تجربة ذات قيمة مضافة للمتعاملين والموظفين، ومواصلة توفير خدمات متكاملة ومتقدمة تعزز الإنتاجية وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وستعمل الهيئة على تطوير «رمّاس» باستخدام تقنينة تشات جي بي تي وإضافة ميزات جديدة خلال العام الجاري، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات ليشمل جميع فئات المستخدمين.

وتابع: منذ نهاية أبريل 2023 وحتى نهاية فبراير الماضي، أجاب «رمّاس» المدعم بتقنیة «تشات جي بي تي» المتقدمة عن أكثر من 190 ألف استفسار من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، فيما أجاب «رمّاس» منذ إطلاقه في الربع الأول من عام 2017 عن أكثر من 9 ملايين استفسار.

خدمة المتعاملين

وأوضح سعيد الطاير أن الموظف الافتراضي «رمّاس» يعمل على خدمة المتعاملين والرد على استفساراتهم المكتوبة أو من خلال المحادثة الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ويحاكي «رمّاس» موظف خدمة المتعاملين لمساعدة كافة فئات متعاملي الهيئة، ويتميز بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناءً على استفساراتهم، وتقديم خدمات إنجاز المعاملات وتوفير المعلومات، وذلك من خلال طريقتين للتفاعل إما عن طريق الاختيار من قائمة الخدمات أو الأسئلة المباشرة.

ويوفر «رمّاس» معلومات عن أكثر من 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين، مثل إدارة الإمداد، قنوات دفع الفواتير، ونصائح عامة حول الاستدامة وغيرها. كما يقدم 11 من الخدمات الإجرائية، مثل خدمة «الدفع السهل» وعروض «متجر ديوا».

ويتيح «رمّاس» للمتعاملين أيضاً تتبع حالة طلب تشغيل/ تحويل وإيقاف الكهرباء إلى جانب الاستفسار عن الوظائف والمعلومات العامة عن الهيئة.

وتتوافر خدمات «رمّاس» على مدار الساعة عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونظام «أليكسا» الذكي من أمازون، ومنصة مساعد غوغل، والروبوتات، إضافة إلى «واتساب بزنس» على الرقم (046019999)، وقناة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» من خلال خاصية المراسلة (Message).

تناغم رقمي

وبين سعيد الطاير أن تناغم الهيئة مع العصر الرقمي أثمر عن نجاحها في تقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومتخصصة، تواكب توقعات المتعاملين.

وتشهد خدمات الهيئة الرقمية إقبالاً متزايداً من كافة المعنيين، نظراً إلى كونها خدمات آمنة وآنية ذات قيمة مضافة، توفر الوقت والجهد، يمكن الاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان، مما يعزز سعادة المعنيين. وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن خدمات «رمّاس» المدعومة بتقنية «تشات جي بي تي» 95 % خلال الفترة من أبريل 2023 إلى فبراير الماضي.

ومن هذا المنطلق نحرص دائماً على مواصلة تطوير خدماتنا وبرامجنا للارتقاء بجودة حياة المعنيين. وقد أثمرت جهودنا عن حصول الهيئة على نسبة 96.7 % في دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2023، والتي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

ذكاء اصطناعي

وأردف قائلاً: نسخّر في الهيئة الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتنا وعملياتنا لتقليل عدد الزيارات إلى مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة والمساهمة في صياغة مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، لتكون بذلك أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

ووصلت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 99.2 % خلال العام 2023، كما استكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع ما يفوق 65 جهة حكومية وخاصة.

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