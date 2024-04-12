"الوطني الاتحادي" يشارك في اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماعات ممثلي برلمانات دول "بريكس"

المصدر: وام

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شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الدولية للشعبة البرلمانية الإماراتية في برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وسعادة سارة محمد فلكناز عضو المجلس، في اللقاءات التي عقدت على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع ممثلي برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" في موسكو.

جرت اللقاءات مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، ومعالي فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما لروسيا الاتحادية، ومعالي سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي.

وتطرقت اللقاءات إلى أجندة اجتماعات برلمانات مجموعة "بريكس"، والأهداف المستقبلية، مع التأكيد على أهمية دور المجموعة والعمل البرلماني في تعزيز التعاون بين هذه الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية.

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