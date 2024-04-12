طرق دبي تعلن إنجاز 75% من تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إنجاز 75% من مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، بين شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل بالإضافة إلى اختصار المسافة وزمن الرحلات للمستخدمين.

طرق #دبي تعلن عن إنجاز 75% من مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، بين شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل بالإضافة إلى اختصار المسافة وزمن الرحلات للمستخدمين.@rta_dubai pic.twitter.com/5FuVZYTcxd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 12, 2024

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