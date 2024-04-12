طبيعة العين الساحرة تجذب الزوار

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تتواصل مظاهر الاحتفالات بعيد الفطر السعيد، لليوم الثاني في منطقة العين الخضراء، كما تتزين شوارع العين في العيد لاستقبال هذه المناسبة، وذلك بمجسمات مضيئة لأشكال مختلفة وعبارات التهنئة الجميلة.

وفي المقابل يتواصل إقبال الأهالي والزوار على المواقع السياحية باختلافها وتنوعها من الحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية والمراكز التجارية وطبيعتها الساحرة، واستمتاع الجمهور الزائر على تلك الوجهات بالأنشطة والفعاليات التي تتمثل في تقديم دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة لأضخم عرض للعيالة خلال عيد الفطر السعيد في قلعة الجاهلي، إلى جانب استمتاعهم بأداء رزفات العيد في متحف قصر العين وواحة العين وقصر المويجعي، وغير ذلك من الفعاليات المشوقة في الوجهات السياحية والترفيهية الأخرى.

متنفس سياحي

وشهدت منطقة المبزرة الخضراء إقبالاً كبيراً من الزوار، لما تشكله من متنفس سياحي يلبي متطلباتهم، لاسيما الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والطقس الجميل.

كما استقطب جبل حفيت أعداداً غفيرة من الزوار القادمين من جميع إمارات الدولة وبعض الدول المجاورة، ما جعله مركزاً للاحتفال بالعيد، والاستمتاع بالإجازة. وتتسم المنطقة بالتطور في المرافق الخدمية، وتوفر العديد من المرافق والمنشآت السياحية المهمة التي تمنح زوارها الراحة والمتعة. ومن جانب آخر، وجد أهالي المنطقة الخضراء والمقيمون فيها والزوار متنفساً طبيعياً آخر في الاستمتاع بمناسبة العيد، وذلك بقضاء أوقاتهم في حدائقها الجميلة والمميزة بتصاميمها الرائعة وتنسيق أشجارها وزهورها، التي تشكل جمالاً طبيعياً خاصاً، إلى جانب أن الحدائق مجهزة تماماً لممارسة المشي والجري، وركوب الدراجة الهوائية، وغيرها من الرياضات الأخرى.

إلى ذلك، دعت بلدية مدينة العين، الزوار إلى الحفاظ على مرافق الحدائق والممتلكات العامة، لاسيما مع الإقبال الكبير عليها خلال هذه الفترة. وشهدت صالات الألعاب والأماكن المخصصة للأطفال في مراكز التسوق في العين، إقبالاً كبيراً من الأسر للترفيه عن أطفالها، وتنافست المراكز لاستقطاب أكبر عدد من الأطفال بتنظيم المسابقات الترفيهية وتقديم الهدايا والجوائز والعروض.

وأشاد الجمهور الزائر للعين في أيام عيد الفطر السعيد، بمحافظة المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات على بريقها ومستويات النظافة فيها، من خلال تكثيف أعمال النظافة في مختلف المواقع، ما أسهم في بروز مشاهد الحضارة والرقي بمدينة الواحات.

وبالتوازي مع توافد الأعداد الكبيرة من داخل وخارج الدولة، بذلت الجهات المختصة في العين جهودا كبيرة ودؤوبة، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم وتوفير الخدمات الراقية لهم لضمان سعادتهم وتعزيزاً لراحتهم.

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