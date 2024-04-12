شرطة أبوظبي تهنئ القادمين بطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمشاركة دورية السعادة، القادمين عبر طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي من المواطنين والزوار والمقيمين بتوزيع الحلوى والورود، وهنأتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستمع الزوار العابرون، إلى شرح قدمته إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة حول إجراءاتها لتعزيز السلامة المرورية، وحثتهم على الالتزام بالقيادة الآمنة وترك مسافة أمان كافية، والتقيد بالسرعات المحددة، متمنين لهم السلامة وطيب الإقامة وقضاء إجازة عيد سعيد مع أهاليهم وأقاربهم والأصدقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب زوار دولة الامارات، عن سعادتهم البالغة بمبادرة شرطة أبوظبي بتقديم الحلوى والورود في صورة حضارية مميزة تعكس القيم والعادات والتقاليد الأصيلة التي تميز دولة الإمارات من كرم الضيافة وإسعاد المجتمعات في مختلف المناسبات، لاسيما خلال العيد السعيد.

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