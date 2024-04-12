العيد في الإمارات.. سعادة وبهجة وترفيه 

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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شهد أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات، أجواء مميزة من الترفيه والسعادة والمرح، إذ استقبلت المرافق السياحية والشواطئ والحدائق بالدولة أعداداً كبيرة من الأفراد والعائلات والزوار، الذين قدموا لقضاء تجارب مميزة والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية، التي توفرها العديد من المناطق والمرافق الترفيهية والمراكز التجارية في مختلف أنحاء الدولة.

وشهدت دبي، تدفقاً كبيراً للأسر والزوار، الذين قدموا إلى الإمارة للاستمتاع بأجواء العيد المميزة، وما توفره الإمارة من تجارب ترفيهية متنوعة في العيد، تجذب الكبار والصغار إلى مختلف الفعاليات التي تقدمها الإمارة عبر مراكزها التجارية، ومرافق الترفيه المتنوعة، وحدائقها الغنّاء، التي فتحت أبوابها لاستقبال العائلات والأفراد، الذين استمتعوا بالطبيعة والأجواء المفتوحة.

كما شهدت أبوظبي توافداً للأسر والزائرين، الذين استغلوا إجازة العيد لزيارة الأماكن السياحية، ومعالم الإمارة الجاذبة والمتنوعة، والاستمتاع بأجواء العيد الفريدة، وأنشطته الممتعة، حيث استقبلت الحدائق وكورنيش أبوظبي «المعيدين» المحتفين بأجواء العيد.

شاطئ الحيرة

واجتذب شاطئ الحيرة في الشارقة، والذي يمتد على مساحة 3.5 كيلومترات، الزوار من مختلف أنحاء الإمارة، ومن المناطق المجاورة، حيث يتميز الشاطئ بساحات عامة ومسارات للمشي، وممرات للدراجات الهوائية، ومناطق للتنزه، وأخرى للجلوس وتناول الوجبات والمأكولات، وتخصيص مناطق للسباحة مع وجود منقذين منتشرين على طول الشاطئ، إضافة إلى توفر أكثر من 1100 موقف للمركبات على جانبي الطريق، الأمر الذي جعله وجهة سياحية محببة للكثير من الأسر والعائلات في العيد.

كورنيش عجمان

واستقطب كورنيش عجمان، ومنطقة مارينا العديد من الزوار خلال يومي العيد، حيث تواجدت الأسر على امتداد الشاطئ، ومارس الكثير من المتنزهين مختلف الألعاب على الرمال، بما فيها هواية ركوب الدراجات، كما استقبلت الحدائق العامة الأسر والأفراد، واستقبلت مراكز التسوق العديد من الزوار.

وأكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، اهتمامها وحرصها على توفير الخدمات على امتداد شاطئ عجمان على مدار الساعة، من خلال توفير مختلف المرافق الخدمية.

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