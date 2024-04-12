«كهرباء دبي» تعزز الحلول الذكية لضمان إمدادات طاقة مستدامة

المصدر: دبي - البيان

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تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي، بجهود حثيثة إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة والتي تقدم من خلالها خدماتها من الكهرباء وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والاستدامة والجودة، والتي تستند على بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة، تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية بما في ذلك الشبكة الذكية، الذكاء الاصطناعي، وبرنامج الفضاء «سبيس دي» والبلوك تشين، وتخزين الطاقة وتكامل مصادرها، وإنترنت الأشياء وتقنیة الطباعة ثلاثیة الأبعاد وغيرها.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن استمرارية الهيئة والتزامها بأهداف الاستدامة العالمية وريادتها في التحول الرقمي، بالإضافة إلى مشاريعها ومبادراتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، تنطلق من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز التكيف الفعال مع التطورات المستقبلية ومواجهة التحديات بشكل آمن ومستدام في كافة المجالات المختلفة، كما تعكس هذه الجاهزية استراتيجية الهيئة وسعيها الحثيث نحو تحقيق رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

إنتاج وتخزين

وتعتمد الهيئة على مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والتي تشمل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جنب مع مشاريع ومبادرات لزيادة كفاءة الطاقة.

كما تعمل الهيئة على تطوير تقنيات تخزين الطاقة، من خلال عدد من المشروعات الرائدة من بينها المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تعد أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، وتسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة.

شبكة ذكية

وتعمل الهيئة على تعزيز الريادة في مجالات الابتكار والاستدامة وصناعة المستقبل في جميع مشاريعها ومبادراتها، مع التركيز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي. ولتحقيق الهدف وضعت الهيئة استراتيجية شاملة لتنفيذ بنية تحتية ذكية للمياه والكهرباء، ما يطلق عليه اسم «الشبكة الذكية». وتوفر الشبكات الذكية خصائص متقدمة تشمل قدرات اتخاذ القرار التلقائي، وإمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه.

ومن بين البرامج التي أطلقتها الهيئة تحت مظلة الشبكة الذكية، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري.

ويعتمد النظام على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة، لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، ما يحسن أتمتة الشبكة وعمليات اكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة.

عدادات ذكية

وتشكل العدادات الذكية العمود الفقري للشبكة الذكية، وإحدى دعائم التحول الذكي ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد. وتم تحويل جميع العدادات التقليدية للكهرباء إلى عدادات ذكية في دبي، إذ توفر العدادات الذكية العديد من المزايا للمتعاملين للتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة. ويقوم مركز التحليل والتشخيص الخاص بالعدادات الذكية التابع للهيئة، بمراقبة وقراءة العدادات عن بُعد كل 15 دقيقة.

وبلغ إجمالي العدادات الذكية في دبي 2.2 مليون عداد حتى نهاية العام 2023.

«سبيس دي»

ويسهم برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي)، في رفع مستوى عمليات تطوير وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء، بالإضافة لتحسين كفاءة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في الهيئة، عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات من خلال توقع حالة الطقس، ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته، ومراقبة خطوط نقل الكهرباء، وكشف تسربات المياه، والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية بما يعزز من عملياتها. وضمن برنامج «سبيس دي» أطلقت الهيئة قمرين اصطناعيين نانويين: «ديوا سات-1» في يناير 2022، و«ديوا سات-2» في إبريل 2023.

وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عملياتها.

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